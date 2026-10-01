A família de Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, se despediu nesta quinta-feira (1º) do estudante de Medicina morto a tiros por um bombeiro após uma discussão de trânsito em Taubaté.

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Durante o velório, realizado em Jacareí, parentes e amigos relembraram o jovem como alegre, otimista, dedicado aos estudos e apaixonado pela família. Bruno deixou a esposa e um filho de apenas 2 anos.