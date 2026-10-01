O estudante de Medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, foi lembrado por familiares, professores, médicos e colegas como um jovem gentil, educado e carinhoso.

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Após sua morte, ocorrida durante uma discussão de trânsito em Taubaté, homenagens nas redes sociais destacaram a personalidade do estudante e o futuro que ele tinha pela frente.