A jornalista Lívia Avelar publicou nas redes sociais uma homenagem ao marido, o empresário Bruno Avelar, 41 anos, que morreu após a queda de um helicóptero em Santa Catarina -- a aeronave desapareceu na segunda (21) e foi encontrada na terça (22).

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Bruno e Lívia tinham se casado há cerca de um mês, em uma cerimônia realizada no dia 4 de agosto, em Barueri, na Grande São Paulo.