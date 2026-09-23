A jornalista Lívia Avelar publicou nas redes sociais uma homenagem ao marido, o empresário Bruno Avelar, 41 anos, que morreu após a queda de um helicóptero em Santa Catarina -- a aeronave desapareceu na segunda (21) e foi encontrada na terça (22).
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Bruno e Lívia tinham se casado há cerca de um mês, em uma cerimônia realizada no dia 4 de agosto, em Barueri, na Grande São Paulo.
Na publicação, Lívia falou sobre a dificuldade de lidar com a perda e relembrou os momentos vividos ao lado de Bruno.
“Essa é sem dúvida a maior dor que eu já senti na vida. Ainda não consigo entender, explicar ou pensar que já não terei você aqui ao lado”, escreveu.
A jornalista também afirmou que Bruno foi seu “maior presente” e destacou a intensidade da relação, apesar do curto período de casamento. “Mesmo em pouco tempo nós vivemos os melhores dias das nossas vidas. Eu aprendi tanto com você! E como eu gostaria de ter aprendido mais”, afirmou.
Em outro trecho da homenagem, Lívia mencionou a presença do marido na rotina da família e disse que será difícil enfrentar a ausência. “A vida é realmente um sopro, e será muito difícil conviver com a sua ausência, pois sua presença preenchia cada espaço da nossa casa”, escreveu.
Ao final da mensagem, a jornalista buscou conforto na fé e afirmou acreditar que o marido está na eternidade. “Meu consolo hoje é que você está na eternidade aos braços do pai. Eu te amo eternamente! Obrigada, mil vezes obrigada!! Pra sempre com você”, declarou.
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Casamento
Bruno e Lívia oficializaram a união no dia 4 de agosto, em Barueri. Nas redes sociais, a jornalista havia compartilhado imagens da celebração e feito declarações ao marido. Em uma das publicações, escreveu “Nosso grande dia”. Em outra, marcou a ocasião com a frase “Dia do nosso sim”.
A morte ocorreu pouco mais de um mês após o casamento. Bruno estava em um helicóptero que fazia um voo entre Porto Belo e São Joaquim, em Santa Catarina, quando a aeronave perdeu contato.
Além do empresário, estavam a bordo o cantor Rick Sollo, de 59 anos, da dupla com Renner, o piloto e um videomaker. Bruno e Rick foram encontrados mortos depois que as equipes de resgate localizaram os destroços da aeronave. Os corpos das vítimas foram liberados nesta quarta-feira (23).
As circunstâncias que provocaram a queda ainda não foram esclarecidas. As buscas contaram com a participação do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e apoio de aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira).
Quem era Bruno Avelar
Natural de Belo Horizonte (MG), Bruno Avelar tinha atuação como empresário, palestrante, escritor e influenciador. Ele ganhou notoriedade principalmente por meio do projeto “O Poder do Network”, voltado à criação de conexões entre empresários e profissionais.
Bruno também se apresentava como especialista em networking estratégico e afirmava ter construído negócios no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Em 2015, mudou-se para os Estados Unidos com a esposa e os dois filhos.
O empresário escreveu os livros “Página 67” e “Descubra seu Nível de Maturidade” e participou do programa “Operação Mesquita”, do SBT.
Bruno também atuava como apresentador oficial de leilões beneficentes do Instituto Projeto Neymar Jr. e mantinha proximidade com o jogador Neymar, participando de eventos e ações ligados ao atleta.