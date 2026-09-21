Os corpos de cinco das seis vítimas do acidente com um ônibus de romeiros em Cruzeiro chegaram por volta das 2h desta segunda-feira (21) à região de Itumirim, em Minas Gerais.
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O velório começou às 8h na igreja do distrito de Rosário do Rio Grande, comunidade de onde o grupo saiu em viagem para Aparecida. O sepultamento está previsto para as 17h.
A exceção é Evandro Carlos Garcia, 46 anos. O velório e o sepultamento dele serão realizados em outra cidade mineira, ainda não informada até a última atualização.
As seis vítimas do acidente foram identificadas: Sebastião Petronilo, de 74 anos; Jairo Antônio de Paula, 47 anos; Augusto Antônio de Lima, 43 anos; Ilza Nazaré Pereira Paulo, 64 anos; Alice Fátima Alves da Silva, 14 anos; e Evandro Carlos Garcia.
A identificação de Alice e Evandro foi confirmada na manhã desta segunda-feira. Até a noite de domingo (20), apenas quatro vítimas haviam sido oficialmente identificadas.
Prefeitura decreta luto oficial
A Prefeitura de Itumirim decretou três dias de luto oficial após o acidente. O município manifestou pesar pela morte das seis pessoas e solidariedade aos familiares e à comunidade de Rosário do Rio Grande.
Ilza Nazaré era responsável pela organização da viagem anual à Basílica de Aparecida, segundo o filho, Fábio Júnior, que também estava no ônibus e sobreviveu.
De acordo com o relato dele, a viagem era uma tradição da comunidade e só havia sido interrompida durante a pandemia de Covid-19. Fábio contou que estava acordado no momento do acidente e que a queda aconteceu em poucos segundos, durante uma curva da serra.
Ônibus caiu em ribanceira
O acidente aconteceu por volta das 5h15 de domingo, no km 232 da rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), em Cruzeiro. O ônibus seguia pela Serra da Mantiqueira em direção ao Vale do Paraíba quando saiu da pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros.
Cinco pessoas morreram no local. A sexta vítima morreu posteriormente, após receber atendimento médico em Cruzeiro.
Equipes dos Corpos de Bombeiros de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá participaram do resgate, com apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os feridos foram encaminhados para hospitais da região.
Segundo balanço divulgado pelo Governo de São Paulo às 18h de domingo, 43 pessoas foram atendidas em unidades de saúde. Dessas, 23 haviam recebido alta, 19 permaneciam internadas e uma morreu após receber atendimento. O número pode ter sido atualizado desde então.
Motorista relatou dificuldade para frear
Após o acidente, o motorista afirmou que teve dificuldade para reduzir a velocidade durante a descida da serra. Segundo o relato, ele tentou frear antes de uma curva, mas perdeu o controle do ônibus.
Essa é a versão apresentada pelo condutor e será confrontada com perícias, documentos e demais elementos da investigação conduzida pela Polícia Civil.
O motorista foi preso em flagrante. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo, com aumento de pena por envolver transporte profissional de passageiros.
O delegado Rubens Melo informou que o cronotacógrafo do ônibus, equipamento utilizado para registrar dados da viagem, estava vencido e sem selo do Inmetro. O teste do etilômetro realizado no motorista deu resultado negativo.
A audiência de custódia foi marcada para esta segunda. Nessa etapa, a Justiça analisa a legalidade da prisão em flagrante. Até a última atualização, não havia informação sobre o resultado.
Ônibus não tinha autorização da ANTT
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o ônibus não possuía autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para realizar transporte interestadual.
A irregularidade é de natureza documental e não estabelece, por si só, a causa do acidente, que continua sendo investigada.
O grupo havia saído de Rosário do Rio Grande, distrito rural de Itumirim, com destino a Aparecida. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia informado que a viagem tinha origem na região de Lavras, mas a apuração posterior confirmou Rosário do Rio Grande como ponto de partida da romaria.