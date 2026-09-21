Os corpos de cinco das seis vítimas do acidente com um ônibus de romeiros em Cruzeiro chegaram por volta das 2h desta segunda-feira (21) à região de Itumirim, em Minas Gerais.

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O velório começou às 8h na igreja do distrito de Rosário do Rio Grande, comunidade de onde o grupo saiu em viagem para Aparecida. O sepultamento está previsto para as 17h.