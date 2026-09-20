O que deveria ser mais uma tradicional romaria para Aparecida terminou em tragédia na manhã deste domingo (20), em Cruzeiro. Fábio Júnior, um dos passageiros que estavam no ônibus que caiu em uma ribanceira na Serra da Mantiqueira, descreveu os momentos do acidente como “desesperadores”.

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A mãe dele, Ilza de Nazaré Pereira de Paula, de 64 anos, organizadora da tradicional romaria, morreu após o veículo despencar na descida da serra.