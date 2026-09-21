A Prefeitura de Itumirim (MG) decretou luto oficial de três dias em razão do acidente com o ônibus que transportava romeiros do distrito de Rosário do Rio Grande para Aparecida. A medida foi tomada em sinal de profundo pesar pelas seis mortes registradas na tragédia.
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O acidente aconteceu por volta das 5h30 de domingo (20), no km 232 da Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), em Cruzeiro. O ônibus saiu da pista e caiu em uma ribanceira.
Entre as seis vítimas fatais, quatro foram identificadas: Sebastião Petronilo, de 74 anos; Ilza de Nazaré Pereira de Paula, de 64; Jairo Antonio de Paula, de 47; e Augusto Antonio de Lima, de 43.
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Ilza era responsável pela organização da romaria e foi socorrida após o acidente, mas morreu durante o atendimento médico em uma unidade de saúde de Cruzeiro.
O grupo havia saído de Rosário do Rio Grande, distrito rural de Itumirim, com destino a Aparecida.
O decreto municipal destaca o sentimento de pesar diante da perda das vítimas e a solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade atingida pela tragédia.