A Prefeitura de Itumirim (MG) decretou luto oficial de três dias em razão do acidente com o ônibus que transportava romeiros do distrito de Rosário do Rio Grande para Aparecida. A medida foi tomada em sinal de profundo pesar pelas seis mortes registradas na tragédia.

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O acidente aconteceu por volta das 5h30 de domingo (20), no km 232 da Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), em Cruzeiro. O ônibus saiu da pista e caiu em uma ribanceira.