As seis vítimas do acidente com o ônibus de romeiros que caiu em uma ribanceira na SP-52, em Cruzeiro, no último domingo (20), foram identificadas.

Cinco corpos são velados nesta segunda-feira (21) na igreja de Rosário do Rio Grande, distrito de Itumirim (MG), de onde partiu a romaria rumo a Aparecida, com sepultamento previsto para as 17h.

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