Alice Fátima Alves da Silva, de 14 anos, é uma das vítimas fatais do acidente com um ônibus na SP-052, em Cruzeiro.
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Ela fazia parte da excursão que levava moradores de Rosário do Rio Grande, distrito rural de Itumirim, com destino a Aparecida, mas acabou caindo numa ribanceira no km 232 da rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), em Cruzeiro.
Outras cinco pessoas morreram no acidente: Sebastião Petronilo, de 74 anos; Ilza de Nazaré Pereira de Paula, de 64; Jairo Antonio de Paula, de 47; Augusto Antonio de Lima, de 43; e Evandro Carlos Garcia, de 46.
O motorista do ônibus, Lammounier Domingos Botelho Naves, foi preso e deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (21). Ele é proprietário da empresa e responderá por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante por exercer atividade profissional relacionada ao transporte de passageiros.