Alice Fátima Alves da Silva, de 14 anos, é uma das vítimas fatais do acidente com um ônibus na SP-052, em Cruzeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ela fazia parte da excursão que levava moradores de Rosário do Rio Grande, distrito rural de Itumirim, com destino a Aparecida, mas acabou caindo numa ribanceira no km 232 da rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), em Cruzeiro.