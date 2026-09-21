21 de setembro de 2026
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6 ROMEIROS MORTOS

Alice, de 14 anos, está entre vítimas de acidente em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Alice de Fátima Alves morreu no acidente em Cruzeiro
Alice de Fátima Alves morreu no acidente em Cruzeiro

Alice Fátima Alves da Silva, de 14 anos, é uma das vítimas fatais do acidente com um ônibus na SP-052, em Cruzeiro. 

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Ela fazia parte da excursão que levava moradores de Rosário do Rio Grande, distrito rural de Itumirim, com destino a Aparecida, mas acabou caindo numa ribanceira no km 232 da rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), em Cruzeiro.

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Outras cinco pessoas morreram no acidente: Sebastião Petronilo, de 74 anos; Ilza de Nazaré Pereira de Paula, de 64; Jairo Antonio de Paula, de 47; Augusto Antonio de Lima, de 43; e Evandro Carlos Garcia, de 46.

O motorista do ônibus, Lammounier Domingos Botelho Naves, foi preso e deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (21). Ele é proprietário da empresa e responderá por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante por exercer atividade profissional relacionada ao transporte de passageiros.

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