A Delegacia de Homicídios de São José dos Campos identificou mais dois suspeitos de envolvimento na morte de Evandro Luís Prudente, de 33 anos, conhecido como “Sheik das Apostas”. Os investigados são Claudio Henrique da Silva, de 34 anos, e João Victor Alves, de 20 anos, ambos do estado do Rio de Janeiro.

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Segundo a investigação, os dois estiveram hospedados em um hotel de Caçapava na companhia de Gabriel Carvalho da Silva, um dos três homens presos após o assassinato. A estadia ocorreu entre os dias 22 e 23 de agosto, dois dias antes da execução de Evandro.