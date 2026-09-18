A Delegacia de Homicídios de São José dos Campos identificou mais dois suspeitos de envolvimento na morte de Evandro Luís Prudente, de 33 anos, conhecido como “Sheik das Apostas”. Os investigados são Claudio Henrique da Silva, de 34 anos, e João Victor Alves, de 20 anos, ambos do estado do Rio de Janeiro.
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Segundo a investigação, os dois estiveram hospedados em um hotel de Caçapava na companhia de Gabriel Carvalho da Silva, um dos três homens presos após o assassinato. A estadia ocorreu entre os dias 22 e 23 de agosto, dois dias antes da execução de Evandro.
A descoberta surgiu a partir de uma toalha encontrada dentro do veículo usado pelos suspeitos durante a fuga. O material foi identificado como pertencente ao hotel de Caçapava. A partir desse vestígio, os investigadores conseguiram relacionar Claudio e João Victor ao grupo que esteve na região antes do crime.
A Polícia Civil representou pela prisão temporária dos dois investigados. O pedido foi aceito pelo juiz da Vara do Júri de São José dos Campos. Claudio Henrique possui registros criminais no Rio de Janeiro por homicídio e tráfico de drogas.
Os dois são considerados procurados pela polícia. Informações sobre os suspeitos podem ser passadas à polícia pelo telefone 181 ou o WhatsApp (12) 3931-0220. O sigilo é garantido.
Morte na academia
Evandro foi morto no dia 25 de agosto, dentro de uma academia no bairro de Santana, na zona norte de São José dos Campos. A vítima foi atingida por 16 tiros.
Câmeras de segurança registraram o ataque. Imagens obtidas por OVALE (veja aqui) mostram que a vítima estava sentada em uma poltrona na recepção do estabelecimento, quando um suspeito entrou armado no local. O homem apontou a arma para a vítima e disparou 16 vezes, fugindo em seguida.
Após o assassinato, um dos envolvidos deixou o local em uma motocicleta que, segundo a investigação, já estava posicionada para a fuga. Na sequência, os suspeitos abandonaram a moto e entraram em um Hyundai HB20 branco, conduzido por outro integrante do grupo.
Imagens de câmeras de segurança, registros de leitura automática de placas e o monitoramento do deslocamento do veículo permitiram aos investigadores acompanhar a rota de fuga até o Rio de Janeiro.
Pouco tempo depois do crime, os três suspeitos foram localizados em Itatiaia (RJ) por policiais militares do 37º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Resende. Eles ainda estavam em deslocamento quando foram abordados.
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Três suspeitos estão presos
Os três homens presos inicialmente são Alex Cruz Fernandes, de 23 anos; Lucas Andrade de Oliveira, de 28; e Gabriel Carvalho da Silva, também de 28 anos. Todos são naturais do Rio de Janeiro.
As prisões em flagrante foram convertidas em preventivas pela Justiça durante audiências de custódia realizadas na Casa de Custódia de Volta Redonda. Os três permanecem presos na Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth, em Volta Redonda.
Nas decisões, a Justiça apontou que não foram identificadas irregularidades nas prisões e considerou haver, neste momento da investigação, elementos que indicam a materialidade do crime e indícios suficientes de participação dos suspeitos.
A decisão também levou em consideração a necessidade de preservar a investigação, garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Até o momento, cinco homens são suspeitos de participação na morte de Evandro. A Polícia Civil não descarta a participação de outras pessoas.
A defesa dos investigados não foi localizada. O espaço permanece aberto para manifestação.
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Investigação
A análise dos celulares apreendidos com os três presos é uma das principais frentes da investigação. A Polícia Civil busca mensagens, contatos e outros dados que possam indicar como o assassinato foi planejado.
Os investigadores buscam esclarecer quem teria mandado matar Evandro e qual seria a motivação do crime.
As informações extraídas dos aparelhos deverão ser cruzadas com imagens de câmeras de segurança, registros de veículos e outros elementos reunidos no inquérito.
A polícia também apura a origem dos veículos utilizados na fuga. Segundo a investigação, a motocicleta teria sido alugada em Porto Alegre (RS), enquanto o Hyundai HB20 branco teria sido locado no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.
Passado da vítima
Evandro morava em São José dos Campos havia aproximadamente um ano. Paralelamente à apuração da execução, a Polícia Civil investiga informações relacionadas ao passado da vítima.
Segundo os investigadores, Evandro possuía antecedentes criminais no Rio Grande do Sul por homicídio e tráfico de drogas. Também é apurada a informação de que ele teria atuado como agiota e deixado o estado após receber ameaças de morte.
A investigação continua sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de São José dos Campos, com apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, CSI e da Polícia Rodoviária Federal.