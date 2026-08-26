Três homens foram presos durante a investigação da morte de Evandro Luís Prudente, de 33 anos, conhecido como “Sheik das Apostas”, executado com 16 tiros dentro de uma academia no bairro Santana, na zona norte de São José dos Campos.

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Os suspeitos foram localizados em Itatiaia (RJ), depois que investigadores da Delegacia de Homicídios de São José identificaram o veículo usado na fuga. Eles foram abordados por policiais militares do 37º Batalhão da PM, em Resende.

Quem são os três presos