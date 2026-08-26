Três homens foram presos durante a investigação da morte de Evandro Luís Prudente, de 33 anos, conhecido como “Sheik das Apostas”, executado com 16 tiros dentro de uma academia no bairro Santana, na zona norte de São José dos Campos.
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Os suspeitos foram localizados em Itatiaia (RJ), depois que investigadores da Delegacia de Homicídios de São José identificaram o veículo usado na fuga. Eles foram abordados por policiais militares do 37º Batalhão da PM, em Resende.
Quem são os três presos
Os investigados foram identificados como Alex Cruz Fernandes, nascido em novembro de 2002 e morador do Rio de Janeiro; Gabriel Carvalho da Silva, nascido em outubro de 1997 e também morador do Rio de Janeiro; e Lucas Andrade de Oliveira, nascido em julho de 1998, que é de Santa Catarina.
Os três foram encaminhados para uma delegacia em Resende, onde prestaram esclarecimentos às autoridades. A investigação segue para determinar a participação individual de cada um no homicídio.
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Como a polícia chegou aos suspeitos
Após a execução, os investigadores identificaram uma motocicleta preta utilizada inicialmente na fuga. A moto foi abandonada na zona norte de São José, às margens da rodovia Monteiro Lobato (SP-50).
A análise de câmeras de segurança permitiu acompanhar a movimentação dos suspeitos. As imagens mostraram os envolvidos entrando em um carro branco, que seguiu em direção ao Rio de Janeiro.
O veículo foi monitorado e localizado quando se aproximava de Itatiaia. A Polícia Civil de São José acionou as forças de segurança do Rio, que fizeram a abordagem.
Segundo a investigação, a motocicleta teria sido alugada em Porto Alegre (RS), enquanto o carro usado posteriormente na fuga teria sido locado no Aeroporto Internacional do Galeão.
Polícia ainda procura mandante
Apesar das prisões, a motivação da execução ainda não foi esclarecida. A Delegacia de Homicídios investiga quem teria planejado e ordenado a morte de Evandro e qual seria a relação dos suspeitos com a vítima.
A polícia também apura se o passado de Evandro no Rio Grande do Sul tem relação com o crime. Ele tinha antecedentes por homicídio e tráfico de drogas e era investigado por uma possível atuação como agiota.
Evandro morava em São José havia cerca de um ano e foi morto enquanto estava sentado na recepção da academia. Câmeras registraram o momento em que o atirador entra no estabelecimento e dispara contra a vítima.