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Conhecido pelo apelido de “Sheik”, aos 33 anos, Evandro mantinha uma rotina marcada por carros de alto padrão, imóveis luxuosos e ostentação nas redes sociais. Morador de São José dos Campos havia aproximadamente um ano, ele reunia milhares de seguidores e costumava publicar imagens de veículos importados e momentos de sua vida pessoal.

Segundo informações, Evandro também morava em um condomínio de luxo da cidade. O estilo de vida chamava a atenção nas redes sociais, especialmente pelas imagens de carros sofisticados com os quais costumava circular.

A Polícia Civil, porém, investiga também o histórico criminal de Evandro. Segundo as autoridades, ele possuía antecedentes no Rio Grande do Sul por homicídio e tráfico de drogas. A polícia também apura informações de que ele teria atuado como agiota naquele estado.

Evandro teria deixado o Rio Grande do Sul após receber ameaças e se mudado para São José dos Campos. A possível relação entre essas circunstâncias e o assassinato ainda é investigada.