Quem era Evandro Luiz Prudente?
Conhecido pelo apelido de “Sheik”, aos 33 anos, Evandro mantinha uma rotina marcada por carros de alto padrão, imóveis luxuosos e ostentação nas redes sociais. Morador de São José dos Campos havia aproximadamente um ano, ele reunia milhares de seguidores e costumava publicar imagens de veículos importados e momentos de sua vida pessoal.
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Segundo informações, Evandro também morava em um condomínio de luxo da cidade. O estilo de vida chamava a atenção nas redes sociais, especialmente pelas imagens de carros sofisticados com os quais costumava circular.
A Polícia Civil, porém, investiga também o histórico criminal de Evandro. Segundo as autoridades, ele possuía antecedentes no Rio Grande do Sul por homicídio e tráfico de drogas. A polícia também apura informações de que ele teria atuado como agiota naquele estado.
Evandro teria deixado o Rio Grande do Sul após receber ameaças e se mudado para São José dos Campos. A possível relação entre essas circunstâncias e o assassinato ainda é investigada.
A esposa da vítima afirmou à polícia que Evandro trabalhava com venda de veículos pela internet. Segundo o depoimento, ele não mantinha negócios em São José dos Campos e não havia relatado ameaças recentes.
Evandro foi morto dentro de academia
Evandro foi assassinado a tiros na tarde de terça-feira (25), dentro de uma academia no bairro de Santana, na zona norte de São José dos Campos.
Câmeras de segurança registraram o ataque. Imagens obtidas por OVALE (veja aqui) mostram que a vítima estava sentada em uma poltrona na recepção do estabelecimento, quando um suspeito entrou armado no local. O homem apontou a arma para a vítima e disparou 16 vezes, fugindo em seguida.
A investigação avançou rapidamente após a identificação dos veículos utilizados na fuga.
De acordo com a Delegacia de Homicídios de São José dos Campos, os suspeitos deixaram inicialmente o local em uma motocicleta preta. O veículo foi encontrado abandonado pouco depois, na zona norte da cidade, às margens da rodovia Monteiro Lobato (SP-50).
Os investigadores analisaram imagens de câmeras instaladas na região e conseguiram identificar os suspeitos após o abandono da motocicleta. Outras gravações mostraram os homens entrando em um carro branco.
O segundo veículo passou a ser monitorado pelas forças de segurança e foi identificado seguindo em direção ao Rio de Janeiro.
Três suspeitos são presos no Rio
Quando o carro se aproximava de Itatiaia (RJ), a Polícia Civil de São José dos Campos acionou policiais militares da região.
Uma equipe do GAT (Grupamento de Ações Táticas) do 37º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Resende (RJ), conseguiu localizar e abordar o veículo em Itatiaia.
Os três ocupantes foram presos em flagrante e encaminhados para uma delegacia em Resende. Dois deles são moradores do Rio de Janeiro.
Uma equipe da Delegacia de Homicídios de São José dos Campos foi até o Rio de Janeiro para apresentar às autoridades locais as informações e provas reunidas durante as primeiras horas da investigação.
Logística do crime
A polícia também identificou a possível logística utilizada pelo grupo. A motocicleta usada inicialmente teria sido alugada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Já o carro branco usado na fuga teria sido locado no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.
As circunstâncias da contratação dos veículos, o deslocamento dos suspeitos e a eventual participação de outras pessoas continuam sendo investigados.
As diligências tiveram apoio da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos e da PRF (Polícia Rodoviária Federal).
Polícia investiga a motivação
Apesar da prisão de três suspeitos, a motivação para o assassinato de Evandro ainda não foi esclarecida.
A Delegacia de Homicídios trabalha para descobrir quem ordenou o crime, qual seria a relação dos envolvidos com a vítima e se o histórico de Evandro no Rio Grande do Sul tem ligação com a execução em São José dos Campos.
A investigação também deve reconstruir os passos da vítima e dos suspeitos antes e depois do homicídio.
Velório e sepultamento
O velório de Evandro foi realizado no Memorial Bom Retiro, em São José dos Campos. O sepultamento ocorreu no Cemitério Memorial Bom Retiro, na mesma cidade, às 17h dessa terça-feira (25).