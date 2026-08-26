O homem executado a tiros dentro de uma academia em São José dos Campos era suspeito de atuar como agiota e tinha antecedentes por homicídio e tráfico de drogas no Rio Grande do Sul, segundo a Polícia Civil. A investigação apura se o histórico criminal e a possível atuação como agiota têm relação com a motivação do assassinato.
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Evandro Luiz Prudente, de 33 anos, conhecido como “Sheik”, foi morto na tarde desta terça-feira (25), dentro de uma academia no bairro Santana, na zona norte de São José. Câmeras de segurança registraram o momento em que o atirador entra no estabelecimento, se aproxima da vítima e dispara 16 vezes.
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Quem era Evandro, o “Sheik”?
Morador de São José havia cerca de um ano, Evandro mantinha nas redes sociais uma rotina marcada por carros de alto padrão, imóveis luxuosos e ostentação. Ele tinha milhares de seguidores e publicava com frequência imagens de veículos importados e momentos da vida pessoal.
Segundo informações obtidas pela investigação, Evandro também morava em um condomínio de luxo da cidade. A esposa da vítima afirmou à polícia que ele trabalhava com venda de veículos pela internet.
Ainda segundo o depoimento, Evandro não mantinha negócios em São José e não havia relatado ameaças recentes.
A Polícia Civil, no entanto, investiga o histórico de Evandro no Rio Grande do Sul. Segundo as autoridades, ele tinha antecedentes por homicídio e tráfico de drogas. A polícia também apura a informação de que ele teria atuado como agiota naquele estado.
Evandro teria deixado o Rio Grande do Sul após receber ameaças e se mudado para São José dos Campos. A eventual relação entre essas circunstâncias e o assassinato ainda não foi esclarecida.
Evandro foi morto com 16 tiros em academia
O crime aconteceu na tarde de terça-feira (25), dentro de uma academia no bairro Santana. Imagens de câmeras de segurança mostram Evandro sentado em uma poltrona na recepção quando o atirador entra armado.
O criminoso se aproxima da vítima e efetua 16 disparos. Em seguida, deixa o estabelecimento e foge.
A investigação avançou rapidamente a partir da análise das imagens e da identificação dos veículos usados na fuga.
De acordo com a Delegacia de Homicídios de São José, os suspeitos deixaram inicialmente o local em uma motocicleta preta. O veículo foi abandonado pouco depois na zona norte, às margens da rodovia Monteiro Lobato (SP-50).
Os investigadores analisaram câmeras instaladas na região e identificaram os suspeitos após o abandono da motocicleta. Outras imagens mostraram os homens entrando em um carro branco.
O segundo veículo passou a ser monitorado e foi identificado seguindo em direção ao Rio de Janeiro.
Três suspeitos são presos no Rio de Janeiro
Quando o carro se aproximava de Itatiaia (RJ), a Polícia Civil de São José dos Campos acionou policiais militares da região.
Uma equipe do GAT (Grupamento de Ações Táticas), do 37º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Resende (RJ), localizou e abordou o veículo em Itatiaia.
Os três ocupantes foram presos em flagrante e encaminhados para uma delegacia de Resende. Dois deles são moradores do Rio de Janeiro.
Uma equipe da Delegacia de Homicídios de São José foi até o estado fluminense para apresentar às autoridades locais as informações e provas reunidas durante as primeiras horas da investigação.
Moto teria sido alugada em Porto Alegre
A polícia também identificou uma possível logística utilizada pelo grupo para executar o crime.
Segundo a investigação, a motocicleta usada inicialmente teria sido alugada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Já o carro branco utilizado na fuga teria sido locado no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.
As circunstâncias da contratação dos veículos, o deslocamento dos suspeitos e a eventual participação de outras pessoas ainda são investigados.
As diligências tiveram apoio da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Polícia ainda investiga quem mandou matar Evandro
Apesar da prisão de três suspeitos, a motivação do assassinato ainda não foi esclarecida.
A Delegacia de Homicídios investiga quem teria ordenado a execução, qual seria a relação dos envolvidos com Evandro e se o histórico da vítima no Rio Grande do Sul pode estar ligado ao crime cometido em São José dos Campos.
Os investigadores também devem reconstruir os passos da vítima e dos suspeitos antes e depois do homicídio.
Velório e sepultamento
O velório de Evandro foi realizado no Memorial Bom Retiro, em São José dos Campos. O sepultamento ocorreu no Cemitério Memorial Bom Retiro, na mesma cidade, às 17h desta terça-feira (25).