O homem executado a tiros dentro de uma academia em São José dos Campos era suspeito de atuar como agiota e tinha antecedentes por homicídio e tráfico de drogas no Rio Grande do Sul, segundo a Polícia Civil. A investigação apura se o histórico criminal e a possível atuação como agiota têm relação com a motivação do assassinato.

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Evandro Luiz Prudente, de 33 anos, conhecido como “Sheik”, foi morto na tarde desta terça-feira (25), dentro de uma academia no bairro Santana, na zona norte de São José. Câmeras de segurança registraram o momento em que o atirador entra no estabelecimento, se aproxima da vítima e dispara 16 vezes.