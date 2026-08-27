A Polícia Civil analisa os celulares apreendidos com os três suspeitos presos pela morte de Evandro Luís Prudente, de 33 anos, conhecido como “Sheik das Apostas”, para tentar descobrir se houve um mandante no assassinato ocorrido em São José dos Campos.
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Os aparelhos podem ajudar os investigadores a identificar contatos, mensagens e outras informações que esclareçam o planejamento da execução.
Evandro foi morto com 16 tiros dentro de uma academia no bairro Santana, na zona norte da cidade, na tarde de terça-feira (25). Os três investigados foram localizados e presos em Itatiaia (RJ), após a polícia rastrear o veículo usado na fuga.
Celulares podem revelar mandante
A análise dos aparelhos é considerada uma das principais frentes da investigação neste momento. A polícia busca informações que possam indicar quem contratou ou ordenou a execução, além de esclarecer a participação de cada um dos três presos.
Os investigadores também devem cruzar os dados encontrados nos celulares com imagens de câmeras de segurança, informações sobre os veículos utilizados na fuga e outros elementos já reunidos no inquérito.
A motivação do assassinato ainda não foi esclarecida.
Três suspeitos foram presos no RJ
Os investigados são Alex Cruz Fernandes, nascido em novembro de 2002 e morador do Rio de Janeiro; Gabriel Carvalho da Silva, nascido em outubro de 1997 e também morador do Rio; e Lucas Andrade de Oliveira, nascido em julho de 1998.
Eles foram abordados em Itatiaia por policiais militares do 37º Batalhão da PM, com sede em Resende, depois que a Polícia Civil de São José dos Campos identificou o carro usado na fuga.
Segundo a investigação, o grupo deixou a academia inicialmente em uma motocicleta preta. A moto foi abandonada na zona norte de São José, às margens da rodovia Monteiro Lobato (SP-50).
Câmeras da região ajudaram os investigadores a identificar a troca de veículo. Os suspeitos entraram em um carro branco, que seguiu pela rodovia em direção ao Rio de Janeiro.
Investigação tenta descobrir quem ordenou a execução
Além dos celulares, a Polícia Civil continua analisando imagens e reconstruindo os passos dos envolvidos antes e depois do crime.
A polícia apura ainda a origem dos veículos utilizados. Segundo a investigação, a motocicleta teria sido alugada em Porto Alegre (RS), enquanto o carro branco teria sido locado no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio.
O objetivo é entender toda a logística da ação e descobrir se outras pessoas participaram do planejamento.
Passado de Evandro também é investigado
Evandro morava em São José dos Campos havia cerca de um ano. Segundo a Polícia Civil, ele tinha antecedentes criminais no Rio Grande do Sul por homicídio e tráfico de drogas.
A polícia também investiga a informação de que ele teria atuado como agiota no estado e que teria deixado o Rio Grande do Sul após receber ameaças de morte.
A eventual relação entre esse histórico, possíveis ameaças e a execução em São José dos Campos ainda não foi esclarecida.
A investigação é conduzida pela Delegacia de Homicídios de São José dos Campos, com apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, CSI e Polícia Rodoviária Federal.