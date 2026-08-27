A Polícia Civil analisa os celulares apreendidos com os três suspeitos presos pela morte de Evandro Luís Prudente, de 33 anos, conhecido como “Sheik das Apostas”, para tentar descobrir se houve um mandante no assassinato ocorrido em São José dos Campos.

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Os aparelhos podem ajudar os investigadores a identificar contatos, mensagens e outras informações que esclareçam o planejamento da execução.