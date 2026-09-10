10 de setembro de 2026
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POLÍCIA INVESTIGA

Morte em ação da GCM: moto tinha sido furtada na zona sul de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

A Polícia Civil investiga o furto de uma motocicleta que foi encontrada com dois adolescentes após uma ocorrência que terminou com a morte de um deles, no dia 7 de setembro, no bairro Dom Pedro 1º, em São José dos Campos. O veículo havia sido furtado 11 dias antes, no Campo dos Alemães.

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Um dos jovens conduzia a motocicleta Royal Enfield Classic 350, de cor preta e sem placa, enquanto o outro, Brayan Willian dos Santos Ferreira da Silva, de 16 anos, estava na garupa.

Conforme o boletim de ocorrência, os adolescentes trafegavam em alta velocidade e desobedeceram a uma ordem de parada de agentes da GCM (Guarda Civil Municipal). Houve acompanhamento, que terminou com uma colisão.

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Brayan morreu no local. O jovem que conduzia a motocicleta ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico. Posteriormente, ele foi apreendido por atos infracionais análogos à receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, desobediência e direção sem habilitação.

A motocicleta foi recuperada. O veículo havia sido furtado na noite de 27 de agosto, no bairro Campo dos Alemães. De acordo com o registro policial, a vítima estacionou o veículo e, ao retornar ao local, percebeu que a moto havia sido levada.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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