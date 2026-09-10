A Polícia Civil investiga o furto de uma motocicleta que foi encontrada com dois adolescentes após uma ocorrência que terminou com a morte de um deles, no dia 7 de setembro, no bairro Dom Pedro 1º, em São José dos Campos. O veículo havia sido furtado 11 dias antes, no Campo dos Alemães.

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Um dos jovens conduzia a motocicleta Royal Enfield Classic 350, de cor preta e sem placa, enquanto o outro, Brayan Willian dos Santos Ferreira da Silva, de 16 anos, estava na garupa.