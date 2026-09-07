07 de setembro de 2026
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DOM PEDRO 1º

VEJA: Vídeo mostra acidente com GCM que matou um em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/Olho Vivo do Vale

Um vídeo flagrou o exato momento do acidente que matou um homem e deixou outro ferido durante uma perseguição envolvendo uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) e uma motocicleta em São José dos Campos. VEJA O VÍDEO

A colisão aconteceu nesta segunda-feira (7), feriado da Independência, no bairro Dom Pedro 1º, na região sul da cidade.

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As imagens, postadas nas redes sociais pela página Olho Vivo do Vale, mostram quando a motocicleta cai e acaba sendo prensada entre a viatura da GCM e o muro de uma residência. Um dos ocupantes da moto morreu no local. O outro ficou ferido e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

As imagens mostram a aproximação dos veículos e a colisão que terminou com a motocicleta prensada contra o muro de uma casa.

Após o impacto, equipes de emergência foram mobilizadas para o atendimento das vítimas. Um dos homens que estava na motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O segundo ocupante foi atendido pelo Samu e levado para atendimento médico. Até a última atualização, a Prefeitura não havia informado o estado de saúde dele.

A ocorrência também provocou danos à viatura da GCM, à motocicleta e ao muro da residência.

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Perseguição durou cerca de 20 minutos, diz Prefeitura

Segundo a Prefeitura, a ocorrência começou durante um patrulhamento de rotina da GCM na Estrada do Imperador, no Campo dos Alemães.

Ainda de acordo com a administração municipal, os agentes avistaram uma motocicleta ocupada por dois homens. O condutor estaria sem capacete e a moto não possuía placa de identificação.

Os agentes teriam dado ordem de parada, mas, segundo a Prefeitura, o motociclista não obedeceu e fugiu.

A equipe da GCM passou a acompanhar a motocicleta e, conforme a versão oficial, a perseguição durou aproximadamente 20 minutos.

Os veículos chegaram então a uma avenida no bairro Dom Pedro 1º, onde ocorreu a colisão.

Segundo a Prefeitura, a viatura atingiu a motocicleta e, na sequência, bateu contra o muro de uma residência.

Um homem morreu e outro ficou ferido

Com a força da colisão, um dos ocupantes da motocicleta morreu ainda no local.

O outro homem recebeu atendimento do Samu e foi encaminhado para uma unidade de saúde.

A identidade da vítima que morreu ainda não havia sido divulgada.

As primeiras informações apontavam que a motocicleta havia sido prensada pela viatura contra o muro. As novas imagens permitem visualizar o momento da colisão, mas a responsabilidade e a dinâmica completa do acidente ainda dependem da apuração oficial.

O que a polícia vai investigar

A ocorrência foi encaminhada para a CPJ (Central de Polícia Judiciária). A GCM informou que irá colaborar com as investigações.

A Polícia Civil deverá analisar as circunstâncias da perseguição e da colisão, incluindo a trajetória dos veículos e as condições em que ocorreu o impacto.

A perícia também poderá avaliar os danos provocados na motocicleta, na viatura e no imóvel, além de eventuais marcas deixadas na via.

Imagens de câmeras de segurança, o vídeo que circula sobre o acidente e depoimentos de testemunhas poderão ajudar na reconstrução da ocorrência.

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