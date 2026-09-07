Um vídeo flagrou o exato momento do acidente que matou um homem e deixou outro ferido durante uma perseguição envolvendo uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) e uma motocicleta em São José dos Campos. VEJA O VÍDEO

A colisão aconteceu nesta segunda-feira (7), feriado da Independência, no bairro Dom Pedro 1º, na região sul da cidade.

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