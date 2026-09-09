Familiares e amigos do adolescente Brayan Willian dos Santos Ferreira da Silva, de 16 anos, que morreu em um acidente durante uma perseguição da GCM (Guarda Civil Municipal) em São José dos Campos, cobram 'justiça' e o esclarecimento do caso.
Brayan estava na garupa de uma moto furtada que foi perseguida pela GCM, na zona sul, e se envolveu em um acidente -- a moto e os dois ocupantes bateram em um muro e foram prensados pela viatura.
A Polícia Civil apura o caso, ocorrido na manhã de segunda-feira (7). Os investigadores analisam as circunstâncias da colisão, imagens relacionadas à ocorrência e aguardam resultados de perícias. No boletim de ocorrência, os guardas envolvidos alegaram que o freio da viatura não funcionou.
A avó de Brayan também utilizou as redes sociais para se manifestar. Em uma publicação compartilhada por ela, aparece uma imagem de agentes da GCM acompanhada de uma mensagem atribuindo responsabilidade pela morte do neto. Ao republicar o conteúdo, ela escreveu: “A justiça de Deus não falha”.
Um amigo compartilhou uma fotografia de Brayan acompanhada da mensagem: “Queremos justiça, meu irmão não merecia isso”.
Família contesta versão construída nas redes
A família se revoltou com uma série de comentários ofensivos na internet após a morte de Brayan. Internautas chegaram a celebrar o falecimento do adolescente e a publicar mensagens afirmando que ele teria sido responsável pelo próprio destino.
A família rebate essa interpretação e afirma que Brayan não sabia que a motocicleta em que estava havia sido furtada. “Meu irmão não era bandido, era uma criança de 16 anos. Ele tinha uma vida toda pela frente”, afirmou a irmã do adolescente, Jenifer dos Santos Almeida, à TV Vanguarda.
Relembre o caso
Brayan morreu na tarde de segunda-feira (7), no bairro Dom Pedro 1º, região sul de São José. Ele estava na garupa de uma motocicleta conduzida por outro adolescente, também de 16 anos.
Segundo o boletim de ocorrência, guardas municipais avistaram os dois jovens em uma motocicleta sem placa e sem capacete. O condutor não teria obedecido à ordem de parada, dando início a um acompanhamento.
De acordo com a Prefeitura, a perseguição durou aproximadamente 20 minutos. Durante o trajeto, a motocicleta e uma viatura da GCM acabaram se envolvendo em uma colisão contra um muro. Brayan morreu no local, enquanto o outro adolescente ficou ferido.
A motocicleta, segundo as autoridades, havia sido furtada e foi recuperada.
Perícia deve esclarecer dinâmica do acidente
O guarda municipal que dirigia a viatura também ficou ferido. Em depoimento, ele informou que os freios do veículo não teriam respondido momentos antes da colisão.
A Prefeitura declarou que a viatura havia passado por vistoria antes de entrar em serviço e que não havia registro anterior de problemas no sistema de frenagem.
Uma perícia da Polícia Científica deverá avaliar as condições mecânicas do veículo e ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente.
Além do inquérito conduzido pela Polícia Civil, a ocorrência também deverá ser analisada pela Corregedoria da GCM.
Enquanto as investigações prosseguem, familiares e amigos de Brayan mantêm nas redes sociais as homenagens ao adolescente e os pedidos para que as circunstâncias de sua morte sejam esclarecidas.