Familiares e amigos do adolescente Brayan Willian dos Santos Ferreira da Silva, de 16 anos, que morreu em um acidente durante uma perseguição da GCM (Guarda Civil Municipal) em São José dos Campos, cobram 'justiça' e o esclarecimento do caso.

Brayan estava na garupa de uma moto furtada que foi perseguida pela GCM, na zona sul, e se envolveu em um acidente -- a moto e os dois ocupantes bateram em um muro e foram prensados pela viatura.

A Polícia Civil apura o caso, ocorrido na manhã de segunda-feira (7). Os investigadores analisam as circunstâncias da colisão, imagens relacionadas à ocorrência e aguardam resultados de perícias. No boletim de ocorrência, os guardas envolvidos alegaram que o freio da viatura não funcionou.