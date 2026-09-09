A família de Brayan Willian dos Santos Ferreira da Silva, de 16 anos, se despediu do adolescente nesta terça-feira (8), um dia depois de ele morrer em um acidente envolvendo uma motocicleta e uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal), em São José dos Campos.

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Nas redes sociais, familiares falaram de Brayan com carinho e afirmaram que ele era um jovem querido dentro de casa.