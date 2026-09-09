A família de Brayan Willian dos Santos Ferreira da Silva, de 16 anos, se despediu do adolescente nesta terça-feira (8), um dia depois de ele morrer em um acidente envolvendo uma motocicleta e uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal), em São José dos Campos.
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Nas redes sociais, familiares falaram de Brayan com carinho e afirmaram que ele era um jovem querido dentro de casa.
“Hoje nos despedimos do nosso menino. Um menino de coração enorme que vai deixar muita saudade”, diz a mensagem publicada. “Que Deus conforte a família e receba ele de braços abertos. Você vai ser eterno na nossa memória, Brayan. Descanse em paz.”
A irmã do adolescente, Jenifer dos Santos Almeida, também falou sobre a perda em entrevista à TV Vanguarda. Segundo ela, Brayan estava em casa pouco antes de sair e havia se preparado para trabalhar.
“Ele estava em casa 10 minutos antes. Ele foi chamado pelos amigos e ele estava trabalhando. Ele tinha arrumado a bolsa dele para trabalhar no outro dia e aconteceu isso”, relatou.
A família afirma ainda que Brayan não sabia que a motocicleta utilizada pelos adolescentes havia sido furtada. O jovem estava na garupa e morreu no local da colisão, ocorrida na tarde de segunda-feira (7), no bairro Dom Pedro 1º, na zona sul de São José dos Campos.
“O meu irmão não era bandido, era uma criança de 16 anos. Ele tinha uma vida toda pela frente”, afirmou Jenifer. Ela também disse que os familiares estão revoltados com a forma como, segundo ela, adolescentes envolvidos em ocorrências na região são tratados.
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Como aconteceu o acidente
Segundo o boletim de ocorrência, agentes da GCM avistaram dois adolescentes em uma motocicleta sem placa e sem capacete. A equipe deu ordem de parada, mas o condutor fugiu e passou a ser acompanhado pelos guardas.
A perseguição durou cerca de 20 minutos, de acordo com a Prefeitura de São José dos Campos. Em um trecho de uma via com curvas sucessivas, a motocicleta e a viatura colidiram contra um muro.
Brayan, que estava na garupa, morreu no local. O outro adolescente, também de 16 anos e que conduzia a motocicleta, ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico.
A motocicleta havia sido furtada recentemente e foi recuperada pela polícia. O adolescente que conduzia o veículo foi apreendido e encaminhado ao Ministério Público por atos infracionais análogos aos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, desobediência e direção sem habilitação.
GCM investiga possível falha nos freios
O condutor da viatura informou à polícia que os freios não teriam respondido no momento da colisão. O secretário de Proteção ao Cidadão, Rafael Silva, afirmou, porém, que o veículo havia passado por vistoria antes de entrar em serviço e não apresentava registro anterior de problemas no sistema de frenagem.
A Prefeitura informou que os veículos da GCM passam por um check-list obrigatório antes do início das atividades. A Polícia Científica fará uma perícia na viatura para verificar as condições mecânicas e esclarecer se houve alguma falha.
O caso também será apurado pela Corregedoria da GCM. O guarda municipal que dirigia a viatura ficou ferido e permanecia hospitalizado, com previsão de alta nesta terça-feira (8).
A Polícia Civil analisa imagens e aguarda os laudos periciais para esclarecer as circunstâncias da colisão.
Velório e sepultamento
O corpo de Brayan Willian foi velado no Velório Municipal Paraíso, em São José dos Campos. O sepultamento estava marcado para esta terça-feira (8), às 14h30, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso.