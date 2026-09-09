A morte de Brayan Willian dos Santos Ferreira da Silva, de 16 anos, provocou uma onda de comentários agressivos nas redes sociais. Enquanto familiares se despediam do adolescente em São José dos Campos, na terça-feira (8), internautas chegaram a “comemorar” a morte do jovem após o acidente envolvendo uma motocicleta e uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal).

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Entre os comentários publicados em matérias de OVALE sobre o caso, houve mensagens como “que esteja bem no colo do capeta, um a menos”, acompanhada de uma manifestação de apoio aos guardas municipais. Outros internautas escreveram “procurou, achou”, “se tivesse trabalhando não tinha acontecido” e “ele não era criança e tava (sic) tirando uma com a GCM”.