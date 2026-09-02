A tarifa técnica do transporte público de São José dos Campos está em R$ 9,92, segundo a Prefeitura, enquanto o passageiro paga R$ 6,50 pela passagem.

A diferença é coberta pelo município por meio de subsídio às empresas, conforme informação citada em sentença da Justiça que manteve o último reajuste da tarifa, em vigor desde janeiro deste ano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp