O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), confirmou o novo cronograma de entrega dos novos ônibus elétricos para a cidade, que passou de setembro de 2026 para fevereiro de 2027. Segundo ele, vários fatores provocaram o atraso nas entregas e, consequentemente, a mudança no cronograma do novo sistema de transporte público.
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“O que aconteceu foi uma sucessão de fatores que provocaram os atrasos. Além disso, houve um crescimento muito grande na demanda por veículos elétricos”, afirmou Anderson em entrevista ao OVALE Cast, o podcast de OVALE.
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“Diante desse cenário, foi necessário replanejar o cronograma. Mesmo assim, a previsão permanece para fevereiro”, completou. Anderson também falou sobre testes de carregamento dos veículos elétricos nos pátios que estão sendo construídos na cidade.
A entrevista do prefeito abre a nova temporada do OVALE Cast, o podcast de OVALE.