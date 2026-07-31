O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), confirmou o novo cronograma de entrega dos novos ônibus elétricos para a cidade, que passou de setembro de 2026 para fevereiro de 2027. Segundo ele, vários fatores provocaram o atraso nas entregas e, consequentemente, a mudança no cronograma do novo sistema de transporte público.

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“O que aconteceu foi uma sucessão de fatores que provocaram os atrasos. Além disso, houve um crescimento muito grande na demanda por veículos elétricos”, afirmou Anderson em entrevista ao OVALE Cast, o podcast de OVALE.