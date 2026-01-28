A passagem de ônibus em São José dos Campos vai ficar mais cara a partir dessa quinta-feira (29).
Confira os novos valores:
- Dinheiro ou meios digitais: de R$ 6 para R$ 6,50
- Bilhete Único Comum: de R$ 5 para R$ 5,25
- Bilhete Único Estudante: de R$ 2,25 para R$ 2,50
- Bilhete Único Vale-Transporte: de R$ 6 para R$ 6,30
- Transporte alternativo (vans): de R$ 6 para R$ 6,50
- Transporte alternativo/estudantes: de R$ 3 para R$ 3,25
Para o pagamento em dinheiro, o aumento será de R$ 6 para R$ 6,50, um acréscimo de 8,33%. A tarifa não era reajustada no município desde fevereiro de 2025. No ano passado, a inflação acumulada foi de 4,26%.
Prefeitura.
A Prefeitura alegou que o aumento na tarifa foi motivado por fatores como: "variação dos custos operacionais, como salários, combustível e inflação"; "ampliação e renovação da frota, com reflexos no aumento de 28,185% na quilometragem e no consumo operacional"; "alterações no perfil de demanda, com aumento no número de usuários isentos e redução na categoria pagante, impactando diretamente a arrecadação do sistema"; e "receitas extra tarifárias e ajustes tributários previstos nos contratos".
A Prefeitura afirmou ainda que, "no caso dos estudantes, categoria que não tem reajuste desde 2020, o reajuste é inferior à inflação do período e tem como base a recomposição da inflação acumulada dos últimos dois anos, período em que não houve atualização desse valor".
Ainda de acordo com a Prefeitura, os passageiros com saldo no bilhete-único "poderão utilizar os créditos pelo valor da tarifa anterior por até 30 dias após o início da vigência da nova tarifa".
Justiça.
No último dia 22, o vereador Thomaz Henrique (PL), que faz oposição ao governo Anderson Farias (PSD) na Câmara, protocolou uma ação para pedir que a Justiça suspenda os decretos do prefeito que reajustaram a passagem de ônibus.
Na ação, o vereador afirmou que o aumento da passagem ficou acima do índice da inflação e que ocorreu sem a devida apresentação de estudos técnicos e de impacto financeiro. O parlamentar pediu a concessão de uma liminar (decisão provisória) que ou suspenda o reajuste ou impeça a Prefeitura de pagar subsídios às concessionárias enquanto os estudos técnicos sobre o aumento da passagem não forem apresentados.
No dia 23, a juíza Naira Blanco Machado, da 1ª Vara da Fazenda Pública de São José, determinou que a Prefeitura se manifestasse sobre a ação, o que ainda não ocorreu. Na sequência, a magistrada ainda consultará o Ministério Público antes de analisar o pedido de liminar.
Subsídio.
A Prefeitura repassou R$ 144,7 milhões às três empresas que operam o serviço de transporte público na cidade em 2025, a título de subsídio. O montante representa um aumento de 66% sobre os repasses feitos no ano anterior, que somaram R$ 86,8 milhões.
Iniciados em outubro de 2020, ainda na fase mais crítica da pandemia de Covid, os repasses eram justificados como uma forma de "proporcionar o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão". Ano a ano, no entanto, as transferências têm aumentado. De outubro de 2020 a dezembro de 2025, os repasses somaram R$ 425,683 milhões. Desse total, 33,99% foram pagos às concessionárias apenas no ano passado.
No início, o pagamento do subsídio era justificado como uma forma de manter a tarifa congelada - o preço da passagem de ônibus permaneceu inalterado entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025. No entanto, apenas nos últimos 11 meses, a tarifa teve dois aumentos. O primeiro, de 20%, ocorreu em fevereiro do ano passado. O segundo aumento, de 8,3%, vai entrar em vigor nessa quinta-feira.