A passagem de ônibus em São José dos Campos vai ficar mais cara a partir dessa quinta-feira (29).

Confira os novos valores:

Dinheiro ou meios digitais: de R$ 6 para R$ 6,50

Bilhete Único Comum: de R$ 5 para R$ 5,25

Bilhete Único Estudante: de R$ 2,25 para R$ 2,50

Bilhete Único Vale-Transporte: de R$ 6 para R$ 6,30

Transporte alternativo (vans): de R$ 6 para R$ 6,50

Transporte alternativo/estudantes: de R$ 3 para R$ 3,25

Para o pagamento em dinheiro, o aumento será de R$ 6 para R$ 6,50, um acréscimo de 8,33%. A tarifa não era reajustada no município desde fevereiro de 2025. No ano passado, a inflação acumulada foi de 4,26%.

Prefeitura.