A Justiça negou a ação que contestava o último aumento na passagem do transporte público de São José dos Campos, que entrou em vigor no fim de janeiro desse ano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A sentença foi expedida nessa segunda-feira (31) pela juíza Naira Blanco Machado, da 1ª Vara da Fazenda Pública de São José, em ação movida pelo vereador Thomaz Henrique (PL), que faz oposição ao governo Anderson Farias (PSD) na Câmara. Em fevereiro, em decisão provisória (liminar), a mesma magistrada havia rejeitado o pedido de suspender o aumento da tarifa.