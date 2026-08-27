Os três suspeitos presos pela morte de Evandro Luís Prudente, de 33 anos, conhecido como “Sheik das Apostas”, tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela Justiça nesta quinta-feira (27). A decisão foi tomada durante audiências de custódia realizadas na Casa de Custódia de Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

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Os investigados são Alex Cruz Fernandes, de 23 anos, Lucas Andrade de Oliveira, 28 anos, e Gabriel Carvalho da Silva, também de 28 anos. Os três são naturais do Rio de Janeiro e estão presos na Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth, em Volta Redonda (RJ). Com a prisão preventiva decretada, eles permanecerão detidos.