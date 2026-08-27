Os três suspeitos presos pela morte de Evandro Luís Prudente, de 33 anos, conhecido como “Sheik das Apostas”, tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela Justiça nesta quinta-feira (27). A decisão foi tomada durante audiências de custódia realizadas na Casa de Custódia de Volta Redonda, no Rio de Janeiro.
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Os investigados são Alex Cruz Fernandes, de 23 anos, Lucas Andrade de Oliveira, 28 anos, e Gabriel Carvalho da Silva, também de 28 anos. Os três são naturais do Rio de Janeiro e estão presos na Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth, em Volta Redonda (RJ). Com a prisão preventiva decretada, eles permanecerão detidos.
Segundo as decisões judiciais, não foram identificadas irregularidades nas prisões em flagrante. O juiz Marco Aurélio da Silva Adania considerou que existem elementos que apontam, neste momento da investigação, para a materialidade do crime e indícios suficientes de participação dos suspeitos.
A Justiça também citou a necessidade de manter as prisões para garantir a ordem pública, preservar a investigação e assegurar a aplicação da lei penal. A defesa dos investigados não foi localizada. O espaço segue aberto.
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Fuga organizada
De acordo com os elementos apresentados na audiência, a investigação indica que os três suspeitos teriam atuado de maneira coordenada após a execução de Evandro.
O crime aconteceu na tarde de terça-feira (25), dentro de uma academia no bairro de Santana, na zona norte de São José dos Campos. A vítima foi atingida por 16 tiros.
Após o assassinato, um dos envolvidos teria deixado o local em uma motocicleta que já estava posicionada para a fuga. Na sequência, os ocupantes abandonaram a moto e entraram em um veículo Hyundai HB20, de cor branca, conduzido por um terceiro suspeito.
As imagens das câmeras de segurança, registros de leitura automática de placas e o monitoramento do deslocamento do carro ajudaram a Polícia Civil a acompanhar a rota de fuga até o Rio de Janeiro.
Os três foram localizados em Itatiaia, no sul do estado, por policiais militares do 37º Batalhão da PM, com sede em Resende (RJ). A abordagem ocorreu pouco tempo depois do crime, enquanto o grupo ainda estava em deslocamento.
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Polícia procura possível mandante
Uma das principais frentes da investigação agora é a análise dos celulares apreendidos com os três presos. A Polícia Civil pretende encontrar mensagens, contatos e outros dados que possam ajudar a esclarecer como o assassinato foi planejado.
Os investigadores também tentam descobrir se houve um mandante da execução e qual teria sido a motivação para o crime.
As informações encontradas nos aparelhos devem ser cruzadas com imagens de câmeras de segurança, dados dos veículos e outros elementos reunidos no inquérito.
A polícia apura ainda a origem dos veículos usados na fuga. Segundo a investigação, a motocicleta teria sido alugada em Porto Alegre (RS), enquanto o carro branco teria sido locado no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.
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Vítima tinha histórico criminal
Evandro morava em São José dos Campos havia aproximadamente um ano. A Polícia Civil também investiga informações sobre o passado dele.
Segundo os investigadores, a vítima possuía antecedentes criminais no Rio Grande do Sul por homicídio e tráfico de drogas. Também é apurada a informação de que ele teria atuado como agiota e deixado o estado após receber ameaças de morte.
Até o momento, porém, não foi estabelecida uma relação entre esse histórico e o assassinato em São José dos Campos.
Crime dificultou reação da vítima
Na decisão que converteu a prisão em preventiva, o juiz também apontou que a dinâmica registrada nas imagens indica que Evandro teria sido surpreendido pelos criminosos.
Para a Justiça, há, em tese, elementos que podem caracterizar a qualificadora de homicídio por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.
A investigação continua sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de São José dos Campos, com apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, CSI e Polícia Rodoviária Federal.
A apuração ainda deve esclarecer a participação individual de cada suspeito, a eventual existência de outras pessoas envolvidas e, principalmente, quem teria ordenado a execução de “Sheik das Apostas”.