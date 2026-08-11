Um vídeo obtido pela polícia mostra os momentos que antecederam a morte da universitária Lívia Berthoud, de 23 anos, assassinada a tiros na manhã de segunda-feira (10), em Pindamonhangaba. Nas imagens, a jovem aparece correndo pela rua enquanto tenta escapar do ex-namorado.

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Em determinado momento, ela se aproxima de um carro que passava pelo local e pede socorro, mas o veículo segue sem parar. Segundos depois, Lívia é atingida por disparos pelas costas, à queima-roupa. Em seguida, o atirador foge a pé da cena do crime. VEJA O VÍDEO