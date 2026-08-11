A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de Carlos Eduardo Barbosa Vieira, de 25 anos, suspeito de matar a ex-namorada, a universitária Lívia Berthoud, de 23 anos, em Pindamonhangaba. A decisão foi tomada nesta terça-feira (11), durante a audiência de custódia. Uma câmera flagrou o crime (Veja aqui).

O investigado não foi apresentado porque permanece internado após se ferir.

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