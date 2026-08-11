A família da universitária Lívia Berthoud, de 23 anos, agradeceu as orações e manifestações de solidariedade recebidas após o feminicídio que chocou Pindamonhangaba e o Vale do Paraíba.

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A jovem, estudante de Direito da Unitau (Universidade de Taubaté), foi morta a tiros na manhã desta segunda-feira (10), segundo a investigação, pelo ex-namorado, que já tinha sido alvo de uma medida protetiva.