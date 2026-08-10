A morte trágica do pastor Ricardo Kern e de sua filha, Amanda Kern, comoveu São José dos Campos e provocou uma onda de homenagens nas redes sociais. Ricardo era fundador do Colégio Filhinhos do Rei (FDR) e deixou uma trajetória marcada pela dedicação à educação, à família e à fé.
Amanda também foi lembrada por ex-alunos e pessoas próximas como uma jovem carismática, acolhedora e muito querida. O pastor e a filha morreram no acidente ocorrido na noite deste domingo (9).
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O Colégio FDR publicou uma nota de pesar pelo falecimento dos dois e destacou a importância de Ricardo na história da instituição.
“Com profundo pesar, o Colégio FDR recebe a notícia do falecimento de Ricardo Kern e de sua filha, Amanda Kern”, afirmou a escola. Segundo a instituição, Ricardo foi “parte fundamental da história que construímos ao longo dos anos”.
A escola também ressaltou o legado deixado pelo fundador. “Neste momento de profunda dor, nos unimos em oração pela família Kern, pedindo a Deus que conceda consolo, força e paz a todos os que enfrentam esta perda.”
Comoção
A notícia provocou manifestações de antigos alunos, funcionários, famílias e pessoas que conviveram com Ricardo e Amanda.
Uma das homenagens destacou a trajetória de Ricardo como educador e homem de fé. “Ricardo, um homem íntegro, dedicado à obra do Senhor e ao chamado de Deus para sua vida”, escreveu uma pessoa nas redes sociais. Amanda foi lembrada como uma jovem “simples, temente ao Senhor e dedicada à família”.
Outra mensagem foi direcionada à mãe de Amanda e esposa de Ricardo, Ana. “Peço a Deus que conforte e dê força à Ana, mãe da Amanda e esposa, e a todos os familiares. Que Ele os envolva com muita luz, amor e conforto nesse momento tão difícil.”
Ex-alunos também relataram a relação de carinho que mantinham com a família. Uma delas afirmou ter estudado com Amanda e descreveu a jovem como “uma doce menina, sempre simpática e acolhedora”. Sobre Ricardo, disse que ele era “um paizão para os alunos do FDR, sempre disponível para ajudar”.
‘Iluminem o céu’
Entre as mensagens publicadas após a confirmação das mortes, Amanda foi lembrada pelo carisma e pela forma como tratava as pessoas. “Amandinha, ilumine muito o céu com esse carisma e amor que sempre irradiou!”, escreveu uma das pessoas que prestaram homenagem.
Outra mensagem destacou o alcance da perda para a comunidade ligada ao colégio: “Muita gente está de luto... eram amados, queridos, servos de Deus e pessoas incríveis.”
Ricardo também foi lembrado por famílias que tiveram os filhos matriculados no Colégio Filhinhos do Rei. “Tio Ricardo e sua família foram bênção de Deus na minha família durante o período que eu e minha irmã estudamos no Filhinhos do Rei”, escreveu uma ex-aluna.
As manifestações reforçam o impacto da tragédia entre pessoas que tiveram contato com pai e filha ao longo dos anos. Além da atuação na educação, Ricardo e Amanda foram descritos repetidamente como pessoas próximas, acolhedoras e ligadas à fé cristã.
Família
Nas mensagens de despedida, familiares e amigos pedem orações especialmente por Ana, esposa de Ricardo e mãe de Amanda, diante da dimensão da perda.
“Que Deus console todos os corações enlutados, principalmente o da Tia Ana”, escreveu uma das pessoas que conhecia a família.
A tragédia também gerou manifestações de antigos funcionários e colaboradores do colégio, que destacaram a relação de amizade construída com Ricardo ao longo dos anos.
O Colégio FDR afirmou que a história do fundador permanece ligada à própria trajetória da instituição e às vidas que foram alcançadas por seu trabalho na educação.
Velório será em igreja de São José
O velório de José Ricardo Kern e Amanda da Silva Kern será realizado na Igreja Evangélica Pentecostal Voz da Profecia, no bairro Santa Inês, em São José.
Até o momento, não havia informação oficial sobre o horário de início e término da cerimônia. Familiares, amigos e integrantes da comunidade religiosa devem confirmar os horários diretamente com a família ou com a igreja.
O sepultamento dos dois está marcado para terça-feira (11), às 16h, no Cemitério Gethsemani, em São Paulo.
Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento de Rita de Cássia.