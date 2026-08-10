A morte trágica do pastor Ricardo Kern e de sua filha, Amanda Kern, comoveu São José dos Campos e provocou uma onda de homenagens nas redes sociais. Ricardo era fundador do Colégio Filhinhos do Rei (FDR) e deixou uma trajetória marcada pela dedicação à educação, à família e à fé.

Amanda também foi lembrada por ex-alunos e pessoas próximas como uma jovem carismática, acolhedora e muito querida. O pastor e a filha morreram no acidente ocorrido na noite deste domingo (9).

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