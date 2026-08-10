A publicação foi feita por Amanda nas redes sociais e mostra pai e filha respondendo a perguntas sobre a relação entre eles.

Cerca de uma hora antes do trágico acidente que matou o pastor José Ricardo Kern, de 60 anos, e sua filha, Amanda da Silva Kern, de 32, em São José dos Campos, os dois apareceram juntos em um vídeo especial de Dia dos Pais.

José Ricardo era pastor da Igreja Evangélica Pentecostal Voz da Profecia e fundador do Colégio Filhinhos do Rei, em São José dos Campos. A morte dele e da filha causou comoção entre familiares, amigos, fiéis e integrantes da comunidade escolar.

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O vídeo foi publicado na noite deste domingo (9), e ganhou um significado ainda mais doloroso após a confirmação da morte dos dois em uma colisão frontal na Rodovia Presidente Dutra.