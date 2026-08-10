“Te amo”.
Cerca de uma hora antes do trágico acidente que matou o pastor José Ricardo Kern, de 60 anos, e sua filha, Amanda da Silva Kern, de 32, em São José dos Campos, os dois apareceram juntos em um vídeo especial de Dia dos Pais.
A publicação foi feita por Amanda nas redes sociais e mostra pai e filha respondendo a perguntas sobre a relação entre eles.
José Ricardo era pastor da Igreja Evangélica Pentecostal Voz da Profecia e fundador do Colégio Filhinhos do Rei, em São José dos Campos. A morte dele e da filha causou comoção entre familiares, amigos, fiéis e integrantes da comunidade escolar.
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O vídeo foi publicado na noite deste domingo (9), e ganhou um significado ainda mais doloroso após a confirmação da morte dos dois em uma colisão frontal na Rodovia Presidente Dutra.
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Na gravação, Amanda faz perguntas ao pai e os dois falam sobre o carinho e o amor que sentiam um pelo outro. A postagem recebeu uma legenda especial:
“Especial de Dia dos Pais. Fiz perguntas para o meu pai responder”, diz a legenda do vídeo.
Amanda também contou que se inspirou em um vídeo publicado por outra pessoa e decidiu reproduzir a brincadeira em casa com o pai, a quem chamava carinhosamente de “Richardzinho”.
O registro, feito poucas horas antes da tragédia, passou a ser compartilhado por pessoas próximas à família após a confirmação das mortes.
Filha havia celebrado os 60 anos do pai
Uma semana antes do acidente, Amanda também havia publicado uma homenagem ao pai pelos 60 anos. Na mensagem, ela destacou a importância de celebrar a vida de José Ricardo e afirmou que estaria sempre ao lado dele.
“Te amo muito pai! Sua vida merece ser SEMPRE celebrada!”, escreveu.
Na publicação, Amanda desejou ao pai mais 60 anos de vida, com “paz, amor, alegria” e saúde. Ela também afirmou que continuaria cuidando dele, torcendo por ele e acompanhando seus passos.
“Conte sempre comigo, estarei sempre do seu ladinho, cuidando de você e torcendo por você! Te amo te amo”, escreveu.
Pai e filha morreram na Dutra
O acidente aconteceu por volta das 20h de domingo (9), no km 143 da Rodovia Presidente Dutra, na pista expressa, em São José dos Campos.
José Ricardo e Amanda estavam no mesmo carro, que seguia no sentido São Paulo. Segundo as informações apuradas no atendimento da ocorrência, o outro automóvel seguia no sentido Rio de Janeiro quando a motorista perdeu o controle.
O veículo atingiu a mureta central, passou por cima da estrutura e invadiu a pista contrária. Na sequência, bateu de frente contra o carro onde estavam o pastor e a filha.
Os três ocupantes dos veículos ficaram presos às ferragens e morreram no local. A terceira vítima foi identificada como Rita de Cássia Dias de Oliveira Souza, que conduzia o outro automóvel.
As circunstâncias que fizeram Rita perder o controle do veículo ainda serão investigadas pela Polícia Civil. Não há, até o momento, conclusão oficial sobre a causa da perda de controle.
Velório será em igreja de São José
O velório de José Ricardo Kern e Amanda da Silva Kern será realizado na Igreja Evangélica Pentecostal Voz da Profecia, no bairro Santa Inês, em São José.
Até o momento, não havia informação oficial sobre o horário de início e término da cerimônia. Familiares, amigos e integrantes da comunidade religiosa devem confirmar os horários diretamente com a família ou com a igreja.
O sepultamento dos dois está marcado para terça-feira (11), às 16h, no Cemitério Gethsemani, em São Paulo.
Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento de Rita de Cássia.
Dutra foi bloqueada após colisão
O acidente provocou o bloqueio da pista no sentido São Paulo para o atendimento das equipes de emergência, perícia e retirada dos veículos.
A concessionária RioSP chegou a registrar cerca de quatro quilômetros de congestionamento no trecho. A liberação completa da pista ocorreu à 00h10 desta segunda-feira (10), segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, PRF, Polícia Civil e da concessionária responsável pela rodovia.