A colisão frontal aconteceu por volta das 20h, no km 143, na pista expressa, no sentido São Paulo.

Pai e filha morreram em São José dos Campos após um grave acidente na Rodovia Presidente Dutra, que deixou três pessoas mortas na noite deste domingo (9).

As duas vítimas estavam em um carro que seguia pela pista em direção a São Paulo. O veículo foi atingido de frente por outro automóvel que, após a motorista perder o controle no sentido Rio de Janeiro, bateu na mureta central, passou por cima da estrutura e invadiu a pista contrária.

No carro atingido estavam um homem de 60 anos e a filha, de 32 anos. A motorista do outro veículo também morreu. As três vítimas ficaram presas às ferragens e tiveram os óbitos constatados no local.

Após a liberação da perícia, equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária retiraram os corpos dos veículos.