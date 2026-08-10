Pai e filha morreram em São José dos Campos após um grave acidente na Rodovia Presidente Dutra, que deixou três pessoas mortas na noite deste domingo (9).
A colisão frontal aconteceu por volta das 20h, no km 143, na pista expressa, no sentido São Paulo.
As duas vítimas estavam em um carro que seguia pela pista em direção a São Paulo. O veículo foi atingido de frente por outro automóvel que, após a motorista perder o controle no sentido Rio de Janeiro, bateu na mureta central, passou por cima da estrutura e invadiu a pista contrária.
No carro atingido estavam um homem de 60 anos e a filha, de 32 anos. A motorista do outro veículo também morreu. As três vítimas ficaram presas às ferragens e tiveram os óbitos constatados no local.
Após a liberação da perícia, equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária retiraram os corpos dos veículos.
A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Civil. O local ficou sob responsabilidade das forças de segurança para os procedimentos de perícia e investigação.
As circunstâncias que fizeram a motorista perder o controle do veículo serão apuradas