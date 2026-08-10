O pastor Ricardo Kern e sua filha, Amanda da Silva Kern, de 32 anos, morreram em um trágico acidente na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na noite deste domingo (9). A colisão frontal deixou três pessoas mortas.

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Ricardo era pastor da Igreja Voz da Profecia e fundador do Colégio Filhinhos do Rei, em São José dos Campos. A instituição também divulgava a atuação de Ricardo na comunidade escolar.