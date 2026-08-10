O pastor Ricardo Kern e sua filha, Amanda da Silva Kern, de 32 anos, morreram em um trágico acidente na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na noite deste domingo (9). A colisão frontal deixou três pessoas mortas.
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Ricardo era pastor da Igreja Voz da Profecia e fundador do Colégio Filhinhos do Rei, em São José dos Campos. A instituição também divulgava a atuação de Ricardo na comunidade escolar.
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A morte do pastor e da filha causaram comoção entre amigos, parentes e fiéis.
O acidente aconteceu por volta das 20h, no km 143 da Dutra, na pista expressa, no sentido São Paulo. Ricardo, de 60 anos, e Amanda estavam em um carro que seguia pela rodovia quando o veículo foi atingido frontalmente por outro automóvel.
Como aconteceu o acidente
De acordo com as informações do atendimento da ocorrência, a motorista do outro carro perdeu o controle do veículo enquanto seguia no sentido Rio de Janeiro. O automóvel bateu contra a mureta central, passou por cima da estrutura e invadiu a pista contrária, atingindo o carro onde estavam o pastor e a filha.
As três vítimas ficaram presas às ferragens. Os óbitos foram constatados ainda no local.
Após a realização da perícia, equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia trabalharam na retirada dos corpos dos veículos.
A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil. O trecho permaneceu sob responsabilidade das forças de segurança para os trabalhos de perícia.
As circunstâncias que levaram a motorista a perder o controle do veículo serão investigadas pela Polícia Civil.