10 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA NA DUTRA

Pastor e filha morrem em trágico acidente na Dutra, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
O pastor ao lado da filha
O pastor ao lado da filha

O pastor Ricardo Kern e sua filha, Amanda da Silva Kern, de 32 anos, morreram em um trágico acidente na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na noite deste domingo (9). A colisão frontal deixou três pessoas mortas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ricardo era pastor da Igreja Voz da Profecia e fundador do Colégio Filhinhos do Rei, em São José dos Campos. A instituição também divulgava a atuação de Ricardo na comunidade escolar.

Leia mais: VÍDEO: Pai e filha morrem após acidente na Dutra, em SJC

A morte do pastor e da filha causaram comoção entre amigos, parentes e fiéis.

O acidente aconteceu por volta das 20h, no km 143 da Dutra, na pista expressa, no sentido São Paulo. Ricardo, de 60 anos, e Amanda estavam em um carro que seguia pela rodovia quando o veículo foi atingido frontalmente por outro automóvel.

Como aconteceu o acidente

De acordo com as informações do atendimento da ocorrência, a motorista do outro carro perdeu o controle do veículo enquanto seguia no sentido Rio de Janeiro. O automóvel bateu contra a mureta central, passou por cima da estrutura e invadiu a pista contrária, atingindo o carro onde estavam o pastor e a filha.

As três vítimas ficaram presas às ferragens. Os óbitos foram constatados ainda no local.

Após a realização da perícia, equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia trabalharam na retirada dos corpos dos veículos.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil. O trecho permaneceu sob responsabilidade das forças de segurança para os trabalhos de perícia.

As circunstâncias que levaram a motorista a perder o controle do veículo serão investigadas pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários