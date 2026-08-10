A motorista Rita de Cássia Dias de Oliveira Souza, de 49 anos, fez zigue-zague pela Rodovia Presidente Dutra antes de perder o controle do veículo, atravessar o canteiro central e atingir de frente o carro onde estavam o pastor José Ricardo Kern, de 60 anos, e a filha dele, Amanda da Silva Kern, de 32, em São José dos Campos.

É o que apontam relatos de testemunhas ouvidas pela Polícia Civil -- as informações constam no boletim de ocorrência. Investigadores apuram se a motorista havia ingerido bebida alcoólica. Rita, o pastor e a filha morreram no acidente ocorrido na noite deste domingo (9).

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