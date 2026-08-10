A motorista Rita de Cássia Dias de Oliveira Souza, de 49 anos, fez zigue-zague pela Rodovia Presidente Dutra antes de perder o controle do veículo, atravessar o canteiro central e atingir de frente o carro onde estavam o pastor José Ricardo Kern, de 60 anos, e a filha dele, Amanda da Silva Kern, de 32, em São José dos Campos.
É o que apontam relatos de testemunhas ouvidas pela Polícia Civil -- as informações constam no boletim de ocorrência. Investigadores apuram se a motorista havia ingerido bebida alcoólica. Rita, o pastor e a filha morreram no acidente ocorrido na noite deste domingo (9).
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A tragédia aconteceu por volta das 21h, na altura do km 144 da Rodovia Presidente Dutra, na pista expressa. Inicialmente, as informações apontavam que a colisão havia ocorrido no km 143.
Segundo o boletim de ocorrência, Rita dirigia um Volkswagen Fox no sentido Rio de Janeiro quando perdeu o controle. O carro teria atingido a guia da pista, atravessado a estrutura de concreto do canteiro central e invadido a pista contrária.
Na sequência, o Fox bateu frontalmente contra um Ford Fiesta, ocupado pelo pastor Ricardo e pela filha Amanda.
Os três ficaram presos às ferragens e morreram no local.
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Testemunha viu Fox em zigue-zague na Dutra
Uma testemunha que seguia de motocicleta pela Dutra relatou à Polícia Civil ter visto o Fox trafegando em zigue-zague momentos antes da colisão.
Conforme o relato, o veículo atingiu a guia da pista, perdeu o controle e atravessou o canteiro central, entrando na pista no sentido contrário. O carro acabou atingindo o Fiesta de frente.
Outra testemunha chegou ao local logo após a batida e relatou ter encontrado as vítimas já sem sinais vitais ou em estado extremamente grave.
Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e da concessionária responsável pela rodovia participaram do atendimento à ocorrência e da retirada das vítimas das ferragens.
Lata de cerveja é encontrada perto do carro
Uma lata de cerveja foi encontrada próxima ao Volkswagen Fox após o acidente. Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, também havia latas de cerveja dentro do veículo.
O objeto foi apreendido e encaminhado para a investigação.
A Polícia Civil, no entanto, não afirma que Rita estivesse embriagada. Policiais rodoviários ouvidos no local disseram que, naquele momento, não havia elementos suficientes para confirmar que a motorista estivesse sob influência de álcool.
A corporação requisitou exames necroscópico e toxicológico de Rita. Também foram solicitados exames necroscópicos de Ricardo e Amanda.
Os resultados poderão ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.
Pista estava seca no momento da colisão
Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os policiais rodoviários não identificaram, durante a análise inicial, condições anormais na pista que pudessem ter contribuído para o acidente.
Segundo os relatos, não havia obras, interdições, óleo, buracos ou sujeira na pista. Também não chovia no momento da colisão e o asfalto estava seco.
A Polícia Civil solicitou perícia nos veículos e no local do acidente. A investigação deverá apontar por que Rita perdeu o controle do Fox e quais fatores contribuíram para a invasão da pista contrária.
Pastor e filha morreram na Dutra
O pastor José Ricardo Kern era líder da Igreja Voz da Profecia e fundador do Colégio Filhinhos do Rei, em São José dos Campos. A morte dele e da filha, Amanda, provocou comoção entre familiares, amigos, fiéis e integrantes da comunidade escolar.
Segundo uma das testemunhas ouvidas pela polícia, pai e filha retornavam de atividades relacionadas à igreja quando foram atingidos pelo Fox.
A investigação da Polícia Civil deverá esclarecer todas as circunstâncias da colisão frontal que matou as três pessoas.