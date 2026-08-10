A Polícia Civil identificou como Rita de Cássia Dias de Oliveira Souza, de 49 anos, a terceira vítima fatal da tragédia na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, que matou também o pastor José Ricardo Kern, de 60 anos, e a filha dele, Amanda da Silva Kern, de 32.
O acidente aconteceu na noite deste domingo (9), no trecho da pista expressa da rodovia.
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Segundo o boletim de ocorrência, Rita estava no banco do motorista de um Volkswagen Fox quando o veículo invadiu a pista contrária e bateu de frente contra um Ford Fiesta, ocupado por Ricardo e Amanda. Os três morreram presos às ferragens.
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Como aconteceu o acidente
De acordo com as informações preliminares reunidas pela Polícia Civil, Rita dirigia o Fox no sentido Rio de Janeiro quando teria perdido o controle do veículo.
Testemunhas relataram que o carro seguia em zigue-zague pela rodovia. O veículo teria atingido a guia da pista, perdido o controle, atravessado a estrutura de concreto do canteiro central e invadido a pista no sentido contrário.
Na sequência, o Fox bateu frontalmente contra o Fiesta em que estavam o pastor Ricardo e a filha.
A colisão ocorreu por volta das 21h, na altura do km 144 da Dutra. Inicialmente, informações sobre a ocorrência indicaram o km 143.
As três vítimas ficaram presas às ferragens e morreram no local. Equipes do Corpo de Bombeiros, da PRF (Polícia Rodoviária Federal), da Polícia Civil e da concessionária responsável pela rodovia participaram do atendimento e dos trabalhos após a batida.
Lata de cerveja é apreendida
O boletim registra que uma lata de cerveja foi encontrada próxima ao Volkswagen Fox. Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, havia também lata de cerveja no interior do veículo.
O objeto foi apreendido e encaminhado para investigação. A Polícia Civil, porém, não afirma que Rita estivesse embriagada. Os policiais rodoviários ouvidos no local disseram que, naquele momento, não havia elementos suficientes para afirmar que a motorista estivesse sob influência de álcool.
Foi requisitado exame necroscópico e toxicológico de Rita de Cássia. Os exames necroscópicos de Ricardo e Amanda também foram solicitados.
Pista estava seca, segundo testemunhas
Ainda conforme o boletim, os policiais rodoviários informaram que não foram identificadas, durante a análise inicial, condições anormais na pista que pudessem ter contribuído para o acidente.
Não havia, segundo os relatos, obras, interdições, óleo, buracos ou sujeira na pista. Também não chovia no momento da colisão, e o asfalto estava seco.
Uma testemunha que seguia de motocicleta afirmou ter visto o Fox trafegando em zigue-zague antes de atingir a guia e atravessar para a pista contrária.
Outra testemunha chegou ao local logo após o acidente e relatou ter encontrado as vítimas já sem sinais vitais ou em estado extremamente grave.
A Polícia Civil requisitou perícia nos veículos e no local do acidente. As circunstâncias que levaram Rita a perder o controle do Fox ainda serão investigadas pela Delegacia de área.
Pastor e filha morreram na colisão
Ricardo Kern era pastor da Igreja Voz da Profecia e fundador do Colégio Filhinhos do Rei, em São José dos Campos. A morte dele e da filha causou comoção entre familiares, amigos, fiéis e integrantes da comunidade escolar.
Ricardo e Amanda estavam no Fiesta e retornavam de atividades ligadas à igreja, segundo relato de uma das testemunhas ouvidas pela polícia.
A investigação deverá esclarecer todos os fatores que contribuíram para a colisão frontal que matou as três pessoas.