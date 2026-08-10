A Polícia Civil identificou como Rita de Cássia Dias de Oliveira Souza, de 49 anos, a terceira vítima fatal da tragédia na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, que matou também o pastor José Ricardo Kern, de 60 anos, e a filha dele, Amanda da Silva Kern, de 32.

O acidente aconteceu na noite deste domingo (9), no trecho da pista expressa da rodovia.

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