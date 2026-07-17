A Prefeitura de Taubaté informou na noite dessa sexta-feira (17) que, das três entidades que foram convidadas para participar da seleção que definirá a gestora temporária do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), apenas uma manifestou interesse no contrato emergencial.

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Trata-se da SPDM (Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina), que administrou o HMUT entre 2019 e 2024. Entre 2023 e 2024, ainda no governo do ex-prefeito José Saud (PP), Prefeitura e SPDM tiveram atritos: o município dizia que a entidade não cumpria as metas contratuais e a SPDM dizia que a Prefeitura lhe devia R$ 30 milhões - situação parecida com a que ocorre atualmente, no governo do prefeito Sérgio Victor (Novo), em que a Prefeitura diz que a Chavantes não cumpre metas de atendimento e a entidade diz que o município lhe deve R$ 27 milhões.