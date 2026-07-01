Embora o edital do chamamento público que irá definir a nova gestora do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) esteja suspenso desde abril por decisão do TCE (Tribunal de Contas do Estado), a Prefeitura de Taubaté comunicou ao Grupo Chavantes, que é o atual administrador do hospital, que o contrato vigente será encerrado no dia 1º de agosto - nesse intervalo, não é possível o município retomar e concluir o chamamento, devido aos prazos legais.

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A decisão de encerrar o contrato vigente foi comunicada pela Prefeitura nessa terça-feira (31). Em nota, o Grupo Chavantes afirmou que a decisão foi tomada pelo município "de forma unilateral" e que "já iniciou o processo de comunicação formal junto a colaboradores e fornecedores".