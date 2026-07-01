Embora o edital do chamamento público que irá definir a nova gestora do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) esteja suspenso desde abril por decisão do TCE (Tribunal de Contas do Estado), a Prefeitura de Taubaté comunicou ao Grupo Chavantes, que é o atual administrador do hospital, que o contrato vigente será encerrado no dia 1º de agosto - nesse intervalo, não é possível o município retomar e concluir o chamamento, devido aos prazos legais.
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A decisão de encerrar o contrato vigente foi comunicada pela Prefeitura nessa terça-feira (31). Em nota, o Grupo Chavantes afirmou que a decisão foi tomada pelo município "de forma unilateral" e que "já iniciou o processo de comunicação formal junto a colaboradores e fornecedores".
Ainda na nota, o Grupo Chavantes afirmou que "sempre manifestou o interesse em dar continuidade ao trabalho e alertou, exaustivamente, sobre os riscos assistenciais de uma interrupção abrupta", e que não recebeu da Prefeitura nenhuma "informação sobre qual será a medida adotada para a manutenção do atendimento para a população".
O Grupo Chavantes afirmou também que, "ao longo de toda a gestão" no HMUT, "prestou um serviço de excelência, cumprindo e superando as metas estabelecidas, mesmo enfrentando um sufocamento financeiro deliberado por parte do município".
Segundo apuração da reportagem, a entidade alega que a Prefeitura deve R$ 27 milhões ao grupo. Além disso, desde que o contrato foi assinado, exatos dois anos atrás, o valor mensal repassado não foi reajustado pela inflação e segue em R$ 9,4 milhões, enquanto o custo operacional seria de R$ 12 milhões por mês.
Questionada pela reportagem, a Prefeitura não havia se manifestado sobre o caso até a publicação do texto. O espaço segue aberto.
Novo contrato pode custar 17% a mais do que o atual
O atual contrato de gestão do HMUT foi firmado em julho de 2024, ainda no governo do ex-prefeito José Saud (PP), com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, ao custo de R$ 112,8 milhões por ano (R$ 9,4 milhões por mês), e prorrogado por mais 12 meses em julho de 2025, já na gestão do prefeito Sérgio Victor (Novo).
Na última prorrogação do atual contrato, o governo Sérgio decidiu incluir uma cláusula que prevê que a Prefeitura poderia determinar a rescisão de forma unilateral - para isso, basta encaminhar aviso prévio à Chavantes com antecedência mínima de 30 dias.
Essa mudança no contrato foi feita em um momento de divergências entre as partes, em que o município chegou a ajuizar uma ação para pedir que a entidade fosse impedida de paralisar os atendimentos no hospital. A Prefeitura diz que a Chavantes não realiza todos os procedimentos previstos no contrato. Já a gestora alega que o município não faz os repasses financeiros devidos.
O edital do chamamento suspenso pelo TCE prevê que o próximo contrato poderá custar R$ 132,3 milhões por ano (R$ 11 milhões por mês), o que representaria um aumento de 17,3% sobre o atual. Segundo a Prefeitura, o novo chamamento "prevê aumento no número de leitos e ampliação dos serviços hospitalares".
TCE considerou irregular o chamamento que originou o contrato atual
Em setembro de 2025, o TCE julgou irregular o chamamento público realizado em 2024 pela Prefeitura que resultou na contratação da Chavantes para gerir o HMUT.
Entre as irregularidades apontadas pelo TCE no chamamento anterior estão: ausência de comprovação de que a parceria seria mais vantajosa economicamente do que a gestão direta pela Prefeitura; ausência de demonstrativo de custos apurados para a estipulação de metas; ausência de estimativa do quantitativo de pessoal, de equipamentos e de materiais necessários à execução do objeto; e ausência de publicação na imprensa oficial da relação das entidades que manifestaram interesse no processo.