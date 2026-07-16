A Prefeitura de Taubaté divulgou nessa quinta-feira (16) os nomes das três entidades que foram convidadas para participar da seleção que definirá a gestora temporária do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), por meio de um contrato emergencial.

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Segundo a Prefeitura, as entidades convidadas são: o Cejam (Centro de Estudos e Pesquisas Doutor João Amorim), que administra quatro UBSs (Unidades Básicas de Saúde) em São José dos Campos; o Seconci-SP (Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo), que administra o Centro de Reabilitação Lucy Montoro de Taubaté e os AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) de Taubaté, Lorena e Caraguatatuba; e a SPDM (Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina), que administrou o HMUT entre 2019 e 2024.