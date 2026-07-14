Duas semanas após anunciar que não irá prorrogar o contrato com o Grupo Chavantes, que é o atual administrador do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), a Prefeitura de Taubaté retomou nessa terça-feira (14) o chamamento público que irá definir a nova gestora do hospital - o processo estava suspenso desde abril pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), que, no fim de maio, determinou uma série de correções no edital.

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O contrato com o Grupo Chavantes termina em 1º de agosto, mas as entidades interessadas no chamamento poderão apresentar proposta até 2 de setembro. A Prefeitura anunciou nessa terça-feira que, entre a saída da Chavantes e a entrada da nova gestora, uma entidade assumirá a administração do HMUT de forma emergencial.