A história de Taubaté guarda um capítulo pouco conhecido, mas de enorme importância para o Brasil colonial. Entre aproximadamente 1695 e 1704, a cidade abrigou a Casa da Moeda do Reino de Portugal, tornando-se o principal centro de controle da riqueza produzida nas minas de ouro recém-descobertas e, por um período, a vila mais importante do império português depois de Lisboa.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A revelação faz parte da pesquisa dos historiadores e pesquisadores Pedro Rubim e Angelo Rubim, do Almanaque Urupês, que resgata o papel estratégico de Taubaté durante a corrida pelo ouro promovida pela Coroa Portuguesa.
Segundo os pesquisadores, muito antes da descoberta das jazidas, Portugal já tinha informações de que havia ouro nos sertões da região que hoje corresponde a Minas Gerais. Por causa de sua localização, Taubaté tornou-se a principal base de apoio das expedições que partiam em busca da riqueza mineral.
Foram justamente bandeirantes ligados à vila de Taubaté que localizaram as primeiras jazidas. Na época, porém, não existia um sentimento de identidade regional como o atual. Os exploradores eram súditos da Coroa Portuguesa e buscavam atender ao maior interesse econômico do reino: encontrar ouro para fortalecer sua economia.
Com a confirmação da descoberta, Taubaté ganhou importância imediata. Foi na cidade que a Coroa instalou a primeira Casa de Fundição e Cunhagem do Ouro, estrutura responsável por receber o metal precioso vindo das minas, recolher o chamado "quinto" — imposto devido ao rei — e transformar o restante em moeda.
Na prática, explicam Pedro Rubim e Angelo Rubim, a estrutura exercia uma função semelhante à da atual Casa da Moeda, sendo o local onde a riqueza extraída das minas passava a ter valor monetário oficial.
Durante esse período, cerca de 50 quilos de ouro passaram pela unidade instalada em Taubaté apenas na forma do tributo recolhido pela Coroa.
Essa reportagem integra o projeto especial Taubaté#400, desenvolvido por OVALE, com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté, Unitau (Universidade de Taubaté) e Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis). Veja a apresentação do projeto nesse link.
Cidade mais importante do reino no Brasil
Os historiadores destacam que é preciso compreender o contexto da época: o Brasil ainda não existia como país independente e fazia parte do Reino de Portugal. Assim, ao sediar a Casa da Moeda, Taubaté passou a concentrar a administração da principal riqueza do império português nas Américas.
"Taubaté foi, por um período, a vila mais importante do Reino de Portugal depois da capital portuguesa, Lisboa", afirmam os pesquisadores.
Embora a administração política da colônia permanecesse em outras localidades, era em Taubaté que o ouro era oficialmente recebido, tributado e convertido em riqueza monetária para a Coroa.
Leia mais: OUÇA: Taubaté preserva uma das músicas mais antigas do Brasil
Leia mais: Corrida do ouro, bandeiras e violência: como nasceu Taubaté
Ouro não trouxe riqueza para a cidade
Apesar da relevância histórica, a instalação da Casa da Moeda não transformou Taubaté em uma cidade rica. Segundo os pesquisadores, a vila permaneceu pequena e teve desenvolvimento urbano bastante lento.
O principal impacto foi o reforço militar para proteger o ouro que chegava das minas. A maior parte da riqueza, no entanto, seguia para Portugal, enquanto muitos moradores deixavam Taubaté rumo às regiões mineradoras em busca de fortuna.
"O desenvolvimento urbano de Taubaté só acontece efetivamente no século 19", destacam os pesquisadores de Taubaté.
Leia mais: Você sabia? Taubaté quase se tornou a capital de um novo estado
Leia mais: Cavarucanguera revela origem do sotaque caipira em Taubaté
Onde funcionava a Casa da Moeda
De acordo com a pesquisa do Almanaque Urupês, a antiga Casa de Fundição provavelmente funcionava nas proximidades do Convento de Santa Clara, entre a atual rua Visconde do Rio Branco e a rua Gastão da Câmara Leal, ou na região onde hoje está localizado o Fórum de Taubaté.
A área, no entanto, só passou por um processo significativo de urbanização muitos anos depois, na segunda metade do século 19, reforçando que o protagonismo histórico da cidade esteve ligado muito mais ao controle da riqueza da Coroa Portuguesa do que ao desenvolvimento econômico local.