A história de Taubaté guarda um capítulo pouco conhecido, mas de enorme importância para o Brasil colonial. Entre aproximadamente 1695 e 1704, a cidade abrigou a Casa da Moeda do Reino de Portugal, tornando-se o principal centro de controle da riqueza produzida nas minas de ouro recém-descobertas e, por um período, a vila mais importante do império português depois de Lisboa.

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A revelação faz parte da pesquisa dos historiadores e pesquisadores Pedro Rubim e Angelo Rubim, do Almanaque Urupês, que resgata o papel estratégico de Taubaté durante a corrida pelo ouro promovida pela Coroa Portuguesa.