Uma criança de apenas 5 anos ficou gravemente ferida após ser atingida por um disparo de arma de fogo na manhã deste domingo (31), em Curionópolis, no Pará. O caso aconteceu dentro de uma residência e teria sido provocado por uma discussão envolvendo um adolescente de 17 anos.
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Segundo informações preliminares, o jovem consumia bebida alcoólica com outro homem quando os dois iniciaram uma briga. Durante o desentendimento, o adolescente teria buscado uma arma de fogo com a intenção de atacar o desafeto.
Disparo aconteceu durante intervenção da mãe
Ainda de acordo com os relatos, ao perceber a situação, a mãe do adolescente tentou impedir que ele saísse armado para continuar a confusão.
Durante o tumulto e a tentativa de desarmá-lo, ocorreu um disparo acidental. O tiro acabou atingindo o irmão mais novo do adolescente, uma criança de 5 anos que dormia no imóvel no momento da ocorrência.
O menino foi baleado e sofreu ferimentos considerados graves.
Criança foi socorrida em estado grave
Após o disparo, a vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para uma unidade hospitalar da região.
Segundo um profissional de saúde que acompanha o caso, o estado de saúde da criança é considerado grave.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a evolução do quadro clínico nem sobre a necessidade de transferência para um hospital de maior complexidade.
Polícia apura responsabilidades
As circunstâncias do disparo deverão ser investigadas pelas autoridades policiais.
A apuração busca esclarecer como o adolescente teve acesso à arma de fogo, a origem do armamento e as responsabilidades criminais dos envolvidos no caso.