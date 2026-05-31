Uma criança de apenas 5 anos ficou gravemente ferida após ser atingida por um disparo de arma de fogo na manhã deste domingo (31), em Curionópolis, no Pará. O caso aconteceu dentro de uma residência e teria sido provocado por uma discussão envolvendo um adolescente de 17 anos.

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Segundo informações preliminares, o jovem consumia bebida alcoólica com outro homem quando os dois iniciaram uma briga. Durante o desentendimento, o adolescente teria buscado uma arma de fogo com a intenção de atacar o desafeto.

Disparo aconteceu durante intervenção da mãe