A morte de Maxwel Kennedy da Silva, de apenas 18 anos, provocou uma onda de comoção entre familiares, amigos e moradores de Jacareí. O jovem faleceu neste sábado (31), deixando mensagens de despedida e homenagens que se multiplicaram nas redes sociais.

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Conhecido pelo jeito educado, pela simpatia e pelo carinho com as pessoas ao seu redor, Maxwel foi lembrado por amigos como um jovem batalhador, querido e cheio de sonhos. A causa da morte não foi divulgada.