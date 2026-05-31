A morte de Maxwel Kennedy da Silva, de apenas 18 anos, provocou uma onda de comoção entre familiares, amigos e moradores de Jacareí. O jovem faleceu neste sábado (31), deixando mensagens de despedida e homenagens que se multiplicaram nas redes sociais.
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Conhecido pelo jeito educado, pela simpatia e pelo carinho com as pessoas ao seu redor, Maxwel foi lembrado por amigos como um jovem batalhador, querido e cheio de sonhos. A causa da morte não foi divulgada.
O velório acontece nesta segunda-feira (1º), no Campo das Oliveiras, em Jacareí. O sepultamento será realizado no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
Amigos e familiares lamentam despedida precoce
A notícia da morte surpreendeu pessoas próximas ao jovem, que destacaram a dificuldade em aceitar a partida tão cedo. "Que triste, tão novinho. Que Deus conforte todos os familiares", escreveu Ana Lucia Mendes Oliveira.
Nas redes sociais, diversas mensagens demonstraram solidariedade à família e ressaltaram o impacto da perda. "Meus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Muito triste ver um jovem tão novinho partir", publicou Rosa Rodrigues.
Ex-professora recorda aluno gentil
Entre as homenagens, uma das mensagens mais emocionantes foi escrita por uma ex-professora de Maxwel.
Claudete Resende relembrou o período em que o jovem estudou na Escola Benedita Freire.
"Foi meu aluno. Era um menino gentil. Gostava muito dele. Quando nos encontramos depois, ele veio me abraçar e conversar comigo. Meus sentimentos", escreveu.
O depoimento reforça a imagem de um jovem querido por colegas, educadores e pessoas que conviveram com ele ao longo da vida.
"Um guerreiro que jamais será esquecido"
Amigos também destacaram a força com que Maxwel enfrentou desafios pessoais.
"Você foi um guerreiro. Deus sabe tudo o que você suportou até aqui. Jamais será esquecido", escreveu Vicky Moura.
Outras mensagens ressaltaram a personalidade amável do jovem e o vazio deixado por sua partida.
"Sem acreditar. Um menino tão amável. Que triste notícia", lamentou Fernanda Rodolfo.
Despedida em Jacareí
Segundo informações divulgadas pela família, as últimas homenagens acontecem nesta segunda-feira (1º), das 9h às 13h, na Sala Barcelona do Campo das Oliveiras, na região central de Jacareí.
Após a cerimônia, o corpo será sepultado no Cemitério Jardim da Paz.
A morte de Maxwel mobilizou centenas de manifestações de carinho nas redes sociais, em uma demonstração do quanto ele era querido por familiares, amigos e pela comunidade.