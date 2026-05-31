A morte da jovem Ana Rerica de Messias, de 19 anos, causou comoção em Morrinhos, no litoral norte do Ceará. A jovem foi encontrada morta na noite desta sexta-feira (29), em uma área rural do município, e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil.
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Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo apresentava lesões provocadas por objeto perfurocortante. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local.
Corpo foi encontrado às margens de estrada
De acordo com informações preliminares, Ana Rerica foi encontrada às margens de uma estrada carroçável que dá acesso à localidade de Tenda São Miguel Arcanjo, na região de Bom Princípio.
A motocicleta da jovem estava próxima ao corpo, mas o aparelho celular não foi localizado pelas autoridades durante o atendimento da ocorrência.
As circunstâncias do crime ainda são apuradas pelos investigadores.
Morte gera comoção em Morrinhos
Ana Rerica atuava como profissional de apoio a crianças com necessidades especiais na rede municipal de ensino de Morrinhos. A notícia da morte provocou forte repercussão entre familiares, amigos, colegas de trabalho e moradores da cidade.
Em nota oficial, a Prefeitura de Morrinhos lamentou o falecimento da servidora e decretou luto oficial de três dias. A Escola Coronel Virgílio Távora, onde a jovem trabalhava, também prestou homenagens e destacou sua dedicação aos alunos e à comunidade escolar.
Polícia investiga autoria e motivação
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Acaraú.
Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre suspeitos, prisões ou a possível motivação do crime.
A Polícia Civil trabalha para esclarecer a dinâmica da ocorrência e identificar os responsáveis pela morte da jovem.
Enquanto a investigação avança, a população de Morrinhos acompanha o caso com consternação e cobra respostas para um crime que abalou toda a cidade.