A morte da jovem Ana Rerica de Messias, de 19 anos, causou comoção em Morrinhos, no litoral norte do Ceará. A jovem foi encontrada morta na noite desta sexta-feira (29), em uma área rural do município, e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil.

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Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo apresentava lesões provocadas por objeto perfurocortante. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local.

Corpo foi encontrado às margens de estrada