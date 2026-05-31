O frio deve continuar predominando no Vale do Paraíba, Litoral Norte e em todo o estado de São Paulo nas próximas horas. Segundo os meteorologistas, uma massa de ar frio e seco mantém o tempo estável, mas provoca queda nas temperaturas, especialmente durante as noites e madrugadas.
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Além do frio, há previsão de formação de nevoeiros e neblinas em diversas regiões paulistas, o que pode reduzir a visibilidade em rodovias, áreas urbanas e pontos de serra durante o início da manhã.
De acordo com os órgãos meteorológicos, o resfriamento noturno favorece a formação dos bancos de neblina, principalmente na faixa leste e central do estado. A tendência é que o fenômeno se dissipe gradualmente após o amanhecer, conforme o sol avança e as temperaturas aumentam ao longo do dia.
Frio continua em São Paulo
A atuação da massa de ar frio e seco impede a formação de chuvas significativas e mantém o tempo firme em praticamente todo o território paulista.
Apesar do predomínio do sol durante as tardes, as temperaturas mínimas seguem baixas, especialmente em cidades do interior, regiões serranas e áreas próximas ao litoral.
Meteorologistas alertam que o contraste entre noites frias e tardes mais amenas deve continuar nos próximos dias.
Nevoeiro exige atenção nas estradas
Outro fator que merece atenção é a possibilidade de nevoeiros densos entre a madrugada e o início da manhã.
A recomendação é que motoristas redobrem os cuidados ao trafegar por rodovias da região, principalmente em trechos sujeitos à formação de neblina.
Entre as orientações estão: Reduzir a velocidade; Manter distância segura do veículo à frente; Utilizar faróis baixos; Evitar ultrapassagens em locais de baixa visibilidade. Tempo segue estável
A previsão indica que o tempo permanecerá estável nos próximos dias, sem expectativa de chuva significativa para o Vale do Paraíba e demais regiões paulistas.
Com o avanço do inverno meteorológico, a tendência é de madrugadas cada vez mais frias, exigindo atenção especial de idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade.