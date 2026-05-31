O frio deve continuar predominando no Vale do Paraíba, Litoral Norte e em todo o estado de São Paulo nas próximas horas. Segundo os meteorologistas, uma massa de ar frio e seco mantém o tempo estável, mas provoca queda nas temperaturas, especialmente durante as noites e madrugadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além do frio, há previsão de formação de nevoeiros e neblinas em diversas regiões paulistas, o que pode reduzir a visibilidade em rodovias, áreas urbanas e pontos de serra durante o início da manhã.