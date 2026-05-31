31 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PREVISÃO DO TEMPO

Atenção: Frio ganha força e nevoeiro pode atingir cidades do Vale

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução | Defesda Civil

O frio deve continuar predominando no Vale do Paraíba, Litoral Norte e em todo o estado de São Paulo nas próximas horas. Segundo os meteorologistas, uma massa de ar frio e seco mantém o tempo estável, mas provoca queda nas temperaturas, especialmente durante as noites e madrugadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além do frio, há previsão de formação de nevoeiros e neblinas em diversas regiões paulistas, o que pode reduzir a visibilidade em rodovias, áreas urbanas e pontos de serra durante o início da manhã.

De acordo com os órgãos meteorológicos, o resfriamento noturno favorece a formação dos bancos de neblina, principalmente na faixa leste e central do estado. A tendência é que o fenômeno se dissipe gradualmente após o amanhecer, conforme o sol avança e as temperaturas aumentam ao longo do dia.

Frio continua em São Paulo

A atuação da massa de ar frio e seco impede a formação de chuvas significativas e mantém o tempo firme em praticamente todo o território paulista.

Apesar do predomínio do sol durante as tardes, as temperaturas mínimas seguem baixas, especialmente em cidades do interior, regiões serranas e áreas próximas ao litoral.

Meteorologistas alertam que o contraste entre noites frias e tardes mais amenas deve continuar nos próximos dias.

Nevoeiro exige atenção nas estradas

Outro fator que merece atenção é a possibilidade de nevoeiros densos entre a madrugada e o início da manhã.

A recomendação é que motoristas redobrem os cuidados ao trafegar por rodovias da região, principalmente em trechos sujeitos à formação de neblina.

Entre as orientações estão: Reduzir a velocidade; Manter distância segura do veículo à frente; Utilizar faróis baixos; Evitar ultrapassagens em locais de baixa visibilidade. Tempo segue estável

A previsão indica que o tempo permanecerá estável nos próximos dias, sem expectativa de chuva significativa para o Vale do Paraíba e demais regiões paulistas.

Com o avanço do inverno meteorológico, a tendência é de madrugadas cada vez mais frias, exigindo atenção especial de idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários