Campos do Jordão está com cerca de 100 vagas de emprego abertas para o novo complexo turístico que terá como uma das principais atrações o Vale dos Dinossauros, parque temático com réplicas animadas de espécies pré-históricas em tamanho real.

As oportunidades fazem parte do processo de contratação do Dreams Park Show, empreendimento que está em fase final de implantação na cidade e promete ampliar a oferta de atrações turísticas na Serra da Mantiqueira.

Segundo os organizadores, as vagas contemplam funções operacionais, administrativas e gerenciais. Entre os cargos disponíveis estão gerente geral, coordenador de manutenção, analista de recursos humanos, recepcionista, cenógrafo de manutenção e apoio de marketing. Algumas posições possuem início imediato.