Campos do Jordão está com cerca de 100 vagas de emprego abertas para o novo complexo turístico que terá como uma das principais atrações o Vale dos Dinossauros, parque temático com réplicas animadas de espécies pré-históricas em tamanho real.
As oportunidades fazem parte do processo de contratação do Dreams Park Show, empreendimento que está em fase final de implantação na cidade e promete ampliar a oferta de atrações turísticas na Serra da Mantiqueira.
Segundo os organizadores, as vagas contemplam funções operacionais, administrativas e gerenciais. Entre os cargos disponíveis estão gerente geral, coordenador de manutenção, analista de recursos humanos, recepcionista, cenógrafo de manutenção e apoio de marketing. Algumas posições possuem início imediato.
O novo complexo contará com atrações inspiradas no universo dos dinossauros, incluindo réplicas animadas, experiências imersivas e trilhas temáticas voltadas para visitantes de diferentes faixas etárias. O projeto integra o grupo Dreams, responsável por empreendimentos turísticos em diversas cidades brasileiras.
O Vale dos Dinossauros será uma das principais atrações do espaço e deverá reunir dezenas de animatrônicos em tamanho real, com movimentos e efeitos sonoros. A proposta é oferecer uma experiência temática inspirada na Era Mesozoica, período em que viveram os dinossauros.
Como se candidatar
Os interessados podem consultar a lista completa de vagas e os critérios de seleção por meio da plataforma de recrutamento disponibilizada pela empresa responsável pelo empreendimento. As inscrições são realizadas de forma online.
A data oficial de inauguração do novo parque ainda não foi divulgada.