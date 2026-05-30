A morte de Douglas Antonio Soares, aos 48 anos, provocou uma onda de comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho em Jacareí.
Nas redes sociais, dezenas de mensagens destacaram as mesmas características: um homem simples, trabalhador, atencioso e sempre disposto a ajudar quem estava ao seu redor.
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Douglas morreu na última quinta-feira (29). O velório acontece neste sábado (30), na Sala Paris da Organização Campo das Oliveiras, em Jacareí. O sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
A despedida tem sido marcada por homenagens emocionadas de pessoas que conviveram com ele ao longo da vida.
'Tinha um coração bondoso', dizem amigos
Entre as mensagens publicadas após a notícia da morte, amigos ressaltaram a personalidade acolhedora de Douglas e o carinho que deixará entre aqueles que o conheceram.
"Douglas, meu amigo, uma pessoa muito boa, tinha um coração bondoso. Descanse em paz, amigo. Meus sentimentos à família", escreveu José Luz.
Gabriel Quina também destacou o perfil trabalhador do amigo.
"Descanse em paz, meu amigo. Você era um cara muito bom. Quem te conheceu sabe o quanto era trabalhador. Que Deus o tenha em um bom lugar", publicou.
Colegas lembram homem simples e atencioso
As homenagens também vieram de pessoas que dividiram o ambiente de trabalho com Douglas nos últimos anos.
Rodrigo Melo contou que conviveu com ele diariamente e destacou sua forma respeitosa de tratar as pessoas.
"Trabalhei com ele nos últimos dois anos. Era um homem muito bom, simples e atencioso com todos com quem convivia. Não tinha tempo ruim. Excelente pessoa e, com toda certeza, fará muita falta", escreveu.
Segundo o colega, Douglas era admirado pela postura positiva e pela disposição em ajudar, qualidades que marcaram sua trajetória profissional.
Família recebe mensagens de apoio
Entre as manifestações de carinho, familiares também compartilharam mensagens de despedida. "Descansa em paz, tio. Você sempre será lembrado", escreveu Rebeeca Soares.
Já Grazy Nunes destacou o legado deixado por Douglas.
"Deus recruta os que já são dele. Você vai brilhar no céu. Que Deus o receba de braços abertos. Descanse em paz, meu amigo", publicou.
Velório e sepultamento
Segundo informações divulgadas pela família, as últimas homenagens a Douglas Antonio Soares aconteceram na Organização Campo das Oliveiras, em Jacareí.
A cerimônia de despedida ocorreu neste sábado (30). Em seguida, o corpo foi sepultado no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.