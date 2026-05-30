A morte de Douglas Antonio Soares, aos 48 anos, provocou uma onda de comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho em Jacareí.

Nas redes sociais, dezenas de mensagens destacaram as mesmas características: um homem simples, trabalhador, atencioso e sempre disposto a ajudar quem estava ao seu redor.

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