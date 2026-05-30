As buscas por Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos, foram prorrogadas neste sábado (30), após uma nova avaliação das equipes de resgate que atuam no Litoral Norte. O jovem desapareceu no mar de Ilhabela durante um passeio de moto aquática e, mesmo após seis dias de operação, familiares mantêm a esperança de encontrá-lo com vida.

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A decisão de estender as buscas trouxe novo alento à família, que acompanha com angústia cada etapa da operação. Em um apelo emocionado, a mãe de Dheorge pediu que as autoridades não encerrem os trabalhos e afirmou acreditar na possibilidade de um milagre.