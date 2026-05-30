O Manthiqueira de Guaratinguetá visita o União na manhã deste domingo (31), a partir das 10h, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, pela sétima rodada do grupo 4 no Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a ‘Bezinha’.

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Na rodada passada, a Laranja Mecânica, sob comando do técnico Dado Oliveira, venceu o então invicto Mauá, em casa, por 4 a 2, e se manteve no G4 do grupo, entre os quatro que se classificam para a segunda fase.