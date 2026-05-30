Por meio de vídeo nas redes sociais, a CBF divulgou neste sábado (30) a numeração oficial dos jogadores brasileiros na Copa do Mundo. Como previsto, Neymar ficou com a lendária camisa 10.
"A arte de ser brasileiro. A emoção de vestir a Amarelinha. Os números que vão marcar a nossa história", diz a mensagem publicada nas redes sociais da Confederação Brasileira de Futebol.
Confira a numeração dos atletas que representarão o Brasil na Copa do Mundo.
1 - Alisson
2 - Wesley
3 - Gabriel Magalhães
4 - Marquinhos
5 - Casemiro
6 - Alex Sandro
7 - Vinicius Jr.
8 - Bruno Guimarães
9 - Matheus Cunha
10 - Neymar Jr.
11 - Raphinha
12 - Weverton
13 - Danilo
14 - Bremer
15 - Léo Pereira
16 - Douglas Santos
17 - Fabinho
18 - Danilo Santos
19 - Endrick
20 - Lucas Paquetá
21 - Luiz Henrique
22 - Gabriel Martinelli
23 - Ederson
24 - Ibañez
25 - Igor Thiago
26 - Rayan