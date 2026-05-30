Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (30) no bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos.
De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante patrulhamento da equipe do 1º BPM-I pela Rua José Pereira Filho.
Os policiais realizavam uma incursão a pé quando ouviram um suspeito alertar outros indivíduos sobre a aproximação da viatura.
Na sequência, os agentes identificaram um grupo reunido na via pública. Um dos homens estava agachado e manipulava objetos dentro de uma sacola plástica.
Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir em diferentes direções. Segundo a PM, o homem que carregava a sacola correu e chegou a jogá-la no chão para tentar se desvincular do material, mas foi alcançado e detido pelos policiais.
Durante a abordagem, os agentes encontraram dentro da sacola 31 porções de cocaína, 66 porções de maconha, 28 porções de crack e R$ 234,40 em dinheiro.
Ainda conforme a corporação, o suspeito admitiu que atuava no tráfico de drogas no local.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Drogas apreendidas
- 31 porções de cocaína;
- 66 porções de maconha;
- 28 porções de crack;
- R$ 234,40 em dinheiro.
A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas.