Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (30) no bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante patrulhamento da equipe do 1º BPM-I pela Rua José Pereira Filho.



Os policiais realizavam uma incursão a pé quando ouviram um suspeito alertar outros indivíduos sobre a aproximação da viatura.