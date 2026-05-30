A investigação sobre o brutal assassinato de um homem encontrado esquartejado em Amparo, no interior de São Paulo, ganhou novos contornos nesta sexta-feira (29). A Polícia Civil passou a trabalhar com a hipótese de que o crime possa ter sido motivado por um ritual de magia envolvendo suposto sacrifício humano.

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A nova linha de investigação surgiu após a prisão temporária da jovem de 19 anos que, inicialmente, se apresentava como vítima de assédio sexual por parte do homem assassinado. Ela é companheira do principal suspeito do homicídio, um jovem de 20 anos que confessou o crime e permanece preso preventivamente.