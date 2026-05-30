A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) ultrapassou a marca de 100 homicídios nos quatro primeiros meses de 2026 e segue como a região mais violenta do estado de São Paulo.Nenhuma outra região do interior paulista ultrapassou uma centena de vítimas.
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Segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, foram 101 vítimas na RMVale entre janeiro e abril, número superior ao de qualquer outra região do interior paulista e que mantém o Vale na liderança estadual da taxa de mortes violentas.
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O número representa um equilibrío em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 100 vítimas.
Além da liderança em números absolutos, desde 2010 a RMVale também aparece com a maior taxa de homicídios do estado: 11,03 mortes para cada 100 mil habitantes (de maio de 2025 a abril de 2026).
O índice é quase o dobro da média estadual, que ficou em 5,61 homicídios por 100 mil habitantes no primeiro quadrimestre deste ano.
Vale lidera ranking de homicídios
A distância em relação às demais regiões do interior é significativa.
Confira o número de vítimas de homicídio registradas entre janeiro e abril de 2026:
- Vale do Paraíba: 101
- Ribeirão Preto: 79
- Sorocaba: 71
- Campinas: 57
- Piracicaba: 51
- Baixada Santista: 49
- Bauru: 46
- São José do Rio Preto: 27
- Araçatuba: 21
- Presidente Prudente: 20
O Vale também lidera quando o indicador é a taxa proporcional à população.
Taxa de homicídios é a maior do estado
As taxas de homicídio por 100 mil habitantes registradas no primeiro quadrimestre de 2026 foram:
- Vale do Paraíba: 11,03
- Araçatuba: 8,24
- Bauru: 7,12
- Sorocaba: 6,95
- São José do Rio Preto: 5,96
- Baixada Santista: 5,59
- Ribeirão Preto: 5,52
- Piracicaba: 5,08
- Campinas: 4,61
- Presidente Prudente: 4,51
- Estado de São Paulo: 5,61
- Grande São Paulo: 5,06
- Capital: 4,54
- Interior: 6,34
Desde 2010, a RMVale ocupa a liderança entre as regiões do interior tanto em número absoluto de vítimas quanto na taxa de homicídios por habitante.
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Caraguatatuba lidera entre as cidades
Entre os municípios da região, a cidade com maior número de vítimas de homicídio em 2026 é Caraguatatuba, com 16 mortes registradas no primeiro quadrimestre.
Na sequência aparecem:
- São José dos Campos: 14 vítimas
- Lorena: 8 vítimas
- Cruzeiro: 8 vítimas
- Taubaté: 7 vítimas
- Pindamonhangaba: 7 vítimas
- Caçapava: 5 vítimas
- Ubatuba: 5 vítimas
- Guaratinguetá: 5 vítimas
- Aparecida: 4 vítimas
- Jacareí: 3 vítimas
- São Sebastião: 3 vítimas