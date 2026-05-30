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SEGURANÇA PÚBLICA

Vale ultrapassa 100 homicídios em 2026 e lidera violência em SP

Por Guilhermo Codazzi | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Editor-chefe de OVALE
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Imagem ilustrativa| Gerada com IA

A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) ultrapassou a marca de 100 homicídios nos quatro primeiros meses de 2026 e segue como a região mais violenta do estado de São Paulo.Nenhuma outra região do interior paulista ultrapassou uma centena de vítimas.

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Segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, foram 101 vítimas na RMVale entre janeiro e abril, número superior ao de qualquer outra região do interior paulista e que mantém o Vale na liderança estadual da taxa de mortes violentas.

Leia mais: Vale tem as 6 cidades com a maior taxa de homicídios de São Paulo

O número representa um equilibrío em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 100 vítimas.

Além da liderança em números absolutos, desde 2010 a RMVale também aparece com a maior taxa de homicídios do estado: 11,03 mortes para cada 100 mil habitantes (de maio de 2025 a abril de 2026).

O índice é quase o dobro da média estadual, que ficou em 5,61 homicídios por 100 mil habitantes no primeiro quadrimestre deste ano.

Vale lidera ranking de homicídios

A distância em relação às demais regiões do interior é significativa.

Confira o número de vítimas de homicídio registradas entre janeiro e abril de 2026:

  • Vale do Paraíba: 101
  • Ribeirão Preto: 79
  • Sorocaba: 71
  • Campinas: 57
  • Piracicaba: 51
  • Baixada Santista: 49
  • Bauru: 46
  • São José do Rio Preto: 27
  • Araçatuba: 21
  • Presidente Prudente: 20

O Vale também lidera quando o indicador é a taxa proporcional à população.

Taxa de homicídios é a maior do estado

As taxas de homicídio por 100 mil habitantes registradas no primeiro quadrimestre de 2026 foram:

  • Vale do Paraíba: 11,03
  • Araçatuba: 8,24
  • Bauru: 7,12
  • Sorocaba: 6,95
  • São José do Rio Preto: 5,96
  • Baixada Santista: 5,59
  • Ribeirão Preto: 5,52
  • Piracicaba: 5,08
  • Campinas: 4,61
  • Presidente Prudente: 4,51
  • Estado de São Paulo: 5,61
  • Grande São Paulo: 5,06
  • Capital: 4,54
  • Interior: 6,34

Desde 2010, a RMVale ocupa a liderança entre as regiões do interior tanto em número absoluto de vítimas quanto na taxa de homicídios por habitante.

Leia mais: SJC: mais segura do país entre cidades acima de 500 mil moradores

Caraguatatuba lidera entre as cidades

Entre os municípios da região, a cidade com maior número de vítimas de homicídio em 2026 é Caraguatatuba, com 16 mortes registradas no primeiro quadrimestre.

Na sequência aparecem:

  • São José dos Campos: 14 vítimas
  • Lorena: 8 vítimas
  • Cruzeiro: 8 vítimas
  • Taubaté: 7 vítimas
  • Pindamonhangaba: 7 vítimas
  • Caçapava: 5 vítimas
  • Ubatuba: 5 vítimas
  • Guaratinguetá: 5 vítimas
  • Aparecida: 4 vítimas
  • Jacareí: 3 vítimas
  • São Sebastião: 3 vítimas

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