As mais de 200 famílias que vivem na comunidade Menino Jesus, no bairro Chácaras Reunidas, na zona sul de São José dos Campos, terão até 7 de janeiro de 2027 para deixar a área de forma voluntária.

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A medida foi determinada pela Justiça em uma decisão que busca evitar uma reintegração de posse traumática semelhante à ocorrida no Pinheirinho, em 2012.